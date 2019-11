Uomini e donne/ Alessandro Zarino torna sui social: “Sempre sincero” (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 26 NOVEMBRE

Uomini e donne torna in onda giovedì con i giovani del trono classico e con un grande assente, Alessandro Zarino. L’ex tronista del programma che ha ricevuto un no da parte di Veronica Burchielli, non è tornato nel programma come tutti si aspettavano e non sarà il corteggiatore di quella che ha preso il suo posto. Nonostante le polemiche, gli attacchi e i commenti di comprensione, Zarino ha deciso di non tornare a Uomini e donne anche se nei giorni scorsi è stato immortalato dietro le quinte. La stessa redazione ha spiegato che in realtà l’ex tronista era presente nei corridoi del programma solo perché contattato per iniziare un corso ai ragazzi di Amici in quanto personal trainer e istruttore di fitness. Mistero risolto ma la delusione resta o, almeno, aleggiava nell’aria fino a qualche ora fa quando Alessandro Zarino ha ripreso in mano il suo telefono e i suoi profili social.

UOMINI E DONNE, NEWS 26 NOVEMBRE: ALESSANDRO ZARINO TORNA SUI SOCIAL

Alessandro Zarino ha preso la parola sui social per spiegare il suo percorso “breve ma intenso” a Uomini e donne, un percorso in cui è sempre stato sincero nonostante quello che è successo e quello che si è detto, e non si è mai pentito di niente. In particolare, Alessandro Zarino ha scritto: “Ciao ragazzi sono finalmente tornato sui social e ci tenevo a ringraziarvi tutti per il sostegno e il supporto che mi avete dato in questi mesi… Il mio percorso è stato breve ma intenso, ricco di alti e bassi, forse più bassi che alti, ed è finito lasciandomi l’amaro in bocca! Nonostante fossi una persona poco loquace ed introversa, cercando di dare valore ad ogni piccolo gesto e parola, ho cercato di dimostrare con i fatti ciò che gli altri probabilmente hanno solo fatto a parole. Sono sempre stato sincero, con me stesso sopratutto. Ma a volte la sincerità, l’onestà e l’educazione non premiano…ma questo sono io, libero di scegliere e a volte di sbagliare. Grazie ancora a tutti…Alessandro“. In molti hanno appoggiato le sue parole ma altri lo hanno preso di mira ammettendo di non aver capito il suo percorso. Darà ulteriori spiegazioni? Siamo sicuri di no.

