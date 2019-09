UOMINI E DONNE/ Natalia e Andrea: sup al Lago d’Iseo (Trono Classico)

In attesa di scoprire cosa è successo durante la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, due ex protagonisti del dating show di Canale 5 continuano a catalizzare l’attenzione. Si tratta di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia nata proprio nel programma condotto da Maria De Filippi che da diversi mesi sta vivendo una meravigliosa storia d’amore. L’ex tronista e la corteggiatrice condividono sui social i loro momenti di intimità e non solo attirando l’attenzione del pubblico. L’ultimo scatto li vede, insieme, su di una tavola da surf pronti per il sup. “Secondo voi siamo riusciti ad alzarci in piedi sulla tavola e fare Sup ?? @iamandreazelletta tu cosa mi dici ?” scrive Natalia, ma i commenti dei follower sono davvero esilaranti. “Secondo me si è alzato qualcos’altro” scrive un utente a cui risponde un altro “secondo me anche la cascata si è indurita di botto”. Non mancano poi i commenti da parte dei fan della coppia: “vedi questo scatto meraviglioso è pensi subito a “Laguna Blu”. Secondo me si, siete riusciti a fare Sup” e “sempre più forte la loro complicità, coppia più bella in assoluto Andrea e Natalia strabellissimi!” (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Teresa Cilia: scontro con la Mennoia? “Le vipere…”

Per i protagonisti del trono classico sta per concludersi un’estate piena di polemiche, una fra tutte quella che nelle scorse settimane ha travolto la storica autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia. La Mennoia, lo ricordiamo, è finita al centro di alcune dichiarazioni di Mario Serpa e Teresa Cilia, ma la querelle si è improvvisamente interrotta qualche giorno dopo, probabilmente a causa di una diffida. La vicenda, però, non è destinata a concludersi con l’estate e nelle ultime ore, a dispetto della quiete delle scorse settimane, entrambe le protagoniste sono tornate a parlare. A scatenare il tutto è stato un post che la Mennoia ha condiviso sulle Instagram Story, un messaggio avvelenato che ha tutta l’aria di essere rivolto proprio alla Cilia: “Voi credete nei frullati dimagranti e nessuno vi rovina la magia!”. A risponderle, però, è stata proprio l’ex tronista, che sui social ha scritto: “Dicono che le vipere fanno solo “frrrrrr”, strano perché ne conosci una che dice ciao carissima, come stai?'”. La sua story è una risposta a quanto pubblicato nelle scorse ore da Raffaella Mennoia? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Alessandro Campoli fidanzato? L’ex di Angela parla

Alessio Campoli ha trovato l’amore dopo Angela Nasti? L’ex corteggiatore dell’ultima stagione del trono classico di Uomini e Donne non ha certo avuto fortuna dopo essere stato la scelta dell’ex tronista. Ed infatti, una volta fuori dal programma, tra i due non c’è stato il feeling sperato e la loro breve frequentazione è durata quanto un gatto in tangenziale. Lei poi, una volta fuori dagli Studi Elios, ha pensato bene di andarsene immediatamente in vacanza con la famiglia, lasciando il potenziale fidanzato in quel di Roma. Dopo essersi visti un paio di volte, hanno deciso, in circa dieci giorni che non fosse assolutamente il caso di continuare. E mentre lei si è ripresa quasi istantaneamente cadendo tra le braccia del suo nuovo fidanzato, Alessio ha fatto più fatica a trovare l’anima gemella. “Una talpina – queste le parole di una follower su Instagram – dice che stia frequentando una ragazzuola molto molto carina”. “Eh, dice male, mi sa”, la risposta dell’ex corteggiatore, a cui la fan ha immediatamente replicato: “Mmm vedremo”. Alessio a quel punto ha voluto essere particolarmente preciso: “C’è poco da vedere, non ho bisogno di nascondermi”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Critiche per il lato B di Beatrice Valli

Beatrice Valli e Marco Fantini sono molto amati sui social ma anche estremamente criticati dagli haters. Nell’ultima foto postata dall’ex tronista di Uomini e Donne, il modello prende in braccio la sua compagna schiacciandole amorevolmente il lato B per poterla sollevare ricevendo un bacio. “Cellulite anche per lei #hole”, ha commentato una follower. Successivamente è arrivata la replica della Valli: “Diciamo che mi ha schiacciato il sedere, esce a tutte, direi. E comunque tutte abbiamo la cellulite”. Il commento fuori luogo però, è stato fortunatamente bacchettato anche da altre estimatrici: “Avere sta cellulite dopo due figli, ce metterei la firma”, oppure: “Ha due figli. È controsole e lui le schiaccia il sedere. Vorrei vedere te! Comunque la cellulite meglio sul sedere che in testa!!!”, “E’ normale che escano fuori dei buchini se strizzi anche ai bimbi di un mese lo fa… ma perché dovete dire sempre ste’ cattiverie gratuite?? Che gente frustrata e invidiosa…pensi di sminuirla una persona in questo modo? Bah!”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

E’ polemica: ecco perché

Giulio, Alessandro, Sara e Giulia sono i nuovi protagonisti di Uomini e donne (trono Classico). A un primo impatto, i loro nomi potrebbero non dire nulla, ma così non è quando si va ad approfondire. Almeno due di loro, infatti, sono già volti noti del piccolo schermo. Si parla in particolare di Giulio e Alessandro, che hanno partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island da single e da single ci riprovano a Uomini e donne. Non avendo trovato l’amore in quel dell’isola, i due hanno optato per il piano b. O meglio, più probabilmente, il piano b gli è stato proposto e loro hanno accettato. In tanti, sui social network, stanno commentando negativamente la loro presenza nel programma. Il 29 agosto è stata registrata la prima puntata dell’edizione 2019, e con essa è arrivata la certezza sulle identità dei nuovi tronisti. Ebbene: per via dei gossip di cui si sono resi protagonisti ultimamente, qualcuno ha già preso in antipatia i due ragazzi. (agg. di Rossella Pastore)

Uomini e donne, trono Classico: non convincono Giulio e Alessandro

Anche Sara è intervenuta a Temptation Island, ma, a differenza degli altri, lei non è stata coinvolta in nessuna dinamica particolare. È polemica invece intorno a Giulio Raselli, che non solo ha già vestito i panni di corteggiatore a Uomini e donne, ma è anche emerso nel corso dell’ultima edizione di Temptation. Alessandro Zarino si è distinto alla luce del suo rapporto con Jessica Battistello, con cui però le cose non sono andate in porto. Lui l’ha convinta a lasciare il suo fidanzato, ma nemmeno tra loro ha funzionato. Tronisti a parte, si vocifera pure sulla presenza di Massimo, Ilaria, la tentatrice Sonia e Javier, tutti in qualità di ospiti d’onore. (agg. di Rossella Pastore)

Cosa è successo tra Alessandro e Jessica?

La prima registrazione del trono classico della nuova edizione di Uomini e Donne ci ha svelato che tra i tronisti c’è anche l’ex tentatore di Temptation Island 2019 Alessandro Zarino. Una vera e propria sorpresa per chi ha seguito il reality dell’estate, visto che proprio Alessandro ha lasciato il programma assieme ad una delle fidanzate. Stiamo parlando di Jessica Battistello, che a Temptation ha chiuso col fidanzato Andrea Filomena per viversi fuori la conoscenza con Zarino. Vederlo sul trono ha perciò scatenato molti quesiti: cos’è accaduto tra i due? Tantissimi spettatori si sono allora riversati sul profilo Instagram della Battistello per chiederle spiegazioni e aggiornamenti in merito alla loro conoscenza. Dopo giorni di silenzio, finalmente Jessica ha deciso di parlare.

Jessica Battistello: “Zarino sul trono? Presto parlerò!”

Jessica Battistello, rispondendo ad alcune domande tramite l’apposita funzione messa a disposizione da Instagram, ha infatti deciso di rispondere a quella che riguarda Alessandro Zarino e che tutti si stanno ponendo. Ovvero: “Cosa pensi di lui sul trono?” La risposta di Jessica, tuttavia, delude: “Mi chiedete tutti la stessa identica cosa. – fa sapere la Battistello – Risponderò a tempo debito, abbiate pazienza. Grazie“ Insomma, per il momento non è affatto disposta a dire la sua, anche se le sue poche parole fanno intendere che c’è molto da raccontare e, probabilmente, con toni non proprio gentili e pacati. Cos’è accaduto tra i due? La ragazza confermerà le voci di chi accusava Zarino di ambire solo al trono e di prenderla in giro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA