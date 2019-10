Uomini e Donne/ Alessandro Zarino: un sonoro “vaffa” dalla corteggiatrice Aurora

Nuovi colpi di scena nel Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Questa volta a far discutere è Alessandro Zarino, il tronista napoletano ed ex tentatore di Temptation Island. Il ragazzo, infatti, è stato pizzicato lo scorso sabato sera a Napoli in un locale in compagnia di quasi tutte le ex compagne di Temptation Island. A rivelare la cosa è stato il Vicolo delle News che ha scritto: “Zarino è parso contento della serata anche se, ad un certo punto, ha espresso la volontà di andare a dormire. Chissà cosa avranno pensato le corteggiatrici del tronista napoletano, tra cui la contestata Veronica Burchielli, di cui il ragazzo palesemente non si fida, di tanta concorrenza femminile?”. Con il tronista c’erano Sabrina Martinengo e Davide Tesse e alcune ex concorrente di Temptation come Nunzia Sansone, Katia Fanelli e Ilaria Teolis. Grande assente Jessica Battistello, ex di Andrea Filomena, con cui Zarino ha avuto un flirt proprio durante l’esperienza televisiva del reality delle tentazioni.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino: la corteggiatrice lo manda a quel paese

Non solo, nelle ultime ore si è parlato molto di Alessandro Zarino per via di un’esterna con la corteggiatrice Aurora. Il tronista è uscito con Aurora, ma l’incontro non è andato benissimo. L’incontro non è stato ancora trasmesso in puntata, ma solo sul sito Witty Tv e si vede che i due hanno avuto davvero poca sintonia visto che la ragazza sul finale lo ha mandato a quel paese. La ragazza, infatti, si è sentita presa per i fondelli al punto da dire al tronista: “mi sento presa per il c…o. Per me non ha senso quello che stai dicendo“. Zarino, infatti, ha detto alla corteggiatrice di sentire poca attrazione verso di lei aggiungendo: “io ho paura della monotonia”. Parole che hanno spinto la corteggiatrice Aurora a salutarlo con un sonoro “vaffa!”. Intano novità anche per la tronista Giulia che è uscita con Alessandro, Daniele e Cristiano. Con Alessandro e Daniele Giulia ha organizzato un’esterna identica proprio per giudicare i comportamenti dei corteggiatori, ma con Alessandro c’è stato un confronto più diretto che l’ha portata a chiedere di spegnere le telecamere.

