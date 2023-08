Uomini e donne, Alessia Cammarota: “Ci vorrà del tempo…”/ Lo sfogo sui chili di troppo

Uomini e donne: Alessia Cammarota, replica ai quesiti sui chili in eccesso post-gravidanza

Alessia Cammarota torna al centro del gossip per la sua forma fisica post-partum, dall’alto del seguito social che vanta per la storica lovestory con Aldo Palmeri, un idillio che aveva inizio a Uomini e donne.

L’occasione che l’ex corteggiatrice del dating show TV su Canale 5 ha, per tornare a raccontarsi, é un intervento a mezzo social, dove in replica ai quesiti dettati dalla curiosità degli internauti la mamma vip tris non si risparmia su un problema che affligge molte donne, popolari e nip, in seguito al traguardo della maternità. Quello relativo ai chili di troppo che subentrano nel periodo di una gravidanza della durata dei nove mesi, nell’attesa di una nuova nascita, e che non sempre le donne riescono a smaltire, o almeno non nel breve termine.

E, in replica agli ultimi quesiti del web ricevuti via Instagram stories, Alessia Cammarota non lesina delle dichiarazioni, ma si sbilancia sull’aumento del peso corporeo che ora la vede alle prese con una dieta da seguire meticolosamente.

Il messaggio sull’autoaccettazione dell’ex Uomini e donne

“Nove mesi di dieta mi hanno aiutata sinceramente. Ma non credete che tutto sia perfetto l’attimo dopo. Manca ancora qualche kg e l’addome è comunque svuotato -fa sapere l’ex corteggiatrice storica di Aldo Palmieri a Uomini e donne, che ha da poco avuto il figlio terzogenito della popolare coppia, Mattia-. Ci vorrà tempo, ma io sono tranquilla, non ho fretta. È semplicemente la natura”. Delle parole rassicuranti in quanto pregne di body-positivity, quelle rilasciate online dalla popolare web influencer sul re dei social, che esortano quindi le donne all’autoaccettazione del proprio corpo e a darsi il giusto tempo, in generale, nell’attesa per la perdita dei chili in eccesso.

