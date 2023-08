Uomini e donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: la gravidanza provoca la crisi d’amore?/ “Si é…”

Uomini e donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri vivono un periodo di rottura? L’assenza che dà vita al sospetto web

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri tornano al centro del gossip made in Italy, relativamente all’idillio dell’amore nato a Uomini e donne, che per il web sarebbe di nuovo a rischio. I due consorti e genitori vip si conoscevano per la prima volta nella popolare trasmissione TV sui sentimenti, Uomini e donne, dove l’allora tronista Palmeri sceglieva la corteggiatrice Cammarota come sua compagna di vita. Tra i due, dopo una sofferta crisi d’amore, é poi ritornato il sereno costellato dalla nascita di tre figli, di cui l’ultimo, il terzogenito degli ex Uomini e donne, si chiama Mattia.

Tuttavia, nel web i fan congiunti della coppia nata a Uomini e donne ora chiedono ad Alessia Cammarota di pronunciarsi sulla mancanza di Aldo Palmeri nella vita reale che la coppia vip vive lontano dai riflettori dello showbiz, nel post-partum di Mattia. Questo, nel sospetto generale che i due influencer stiano vivendo una nuova ondata di crisi d’amore, anche per effetto dei postumi della gravidanza di Alessia, che vedono l’ex Uomini e donne combattere i chili in eccesso dovuti all’ultima gravidanza.

La replica degli ex Uomini e donne, al gossip sulla crisi d’amore

“Ma Aldo non è mai con te?”, chiede qualche utente, tra le Instagram stories, ad Alessia Cammarota. E intenta a spegnere il gossip che la vedrebbe in crisi con Aldo, l’influencer ribatte, ironizzando sull’ex tronista amato: “Perché l’ho venduto per una nuova borsa, mi avete beccata”. Ma non é tutto. La risposta che sembra mettere a tacere il sospetto della crisi d’amore tra gli ex Uomini e donne si prolunga, poi, con Alessia, che decide di condividere tra le storie Ig anche un video che ritrae Aldo mentre é a casa. Nel filmato lui ride maliziosamente, confermando in modo tacito la versione della moglie. “Ti avevano dato per disperso -prosegue la Cammarota, poi, parlando al marito-. Si è allontanato giusto un’oretta da me e guardate che occhiaie, la disperazione. Anche se voi non lo vedete sempre qua sta”.

Insomma, sembra proprio che Alessia stia vivendo un periodo di serenità con Aldo, ben al di là del chiacchiericcio malevolo sul loro conto.











