Uomini e donne, Alessio Campoli scorda Angela Nasti? / Corteggia Lavinia Mauro e..

Si rinnova ancora il consuetudinario appuntamento TV con Uomini e donne, le cui anticipazioni relative alle registrazioni del 15 ottobre 2022 vedono l’ex corteggiatore di Angela Nasti, Alessio Campoli, presentarsi al centro studio per Lavinia Mauro. Con alle spalle un passato di corteggiatore e “scelta” vissuto alla corte di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e donne e sorella della influencer Chiara Nasti, dopo essere stato confermato come pretendente da Lavinia Mauro Alessio Campoli diventa protagonista di una prima esterna con la tronista in carica. Ma com’é andata l’uscita tra i due giovani? A quanto pare Alessio Campoli pensa di autoeliminarsi da Uomini e donne, per divergenze caratteriali inconciliabili con Lavinia Mauro, ma le conclusioni del giovane potrebbero rivelarsi affrettate o comunque non veritiere.

Questo, anche per via dei cattivi ricordi che Alessio Campoli ha collezionato con la storia avviata insieme ad Angela Nasti, che lo scelse al termine del trono, e tra i due il rapporto si rivelò ben presto un fuoco di paglia. La storia finì in un battito di ciglia, con annessi gossip del momento, che vedevano la mora ex tronista al centro di una conoscenza parallela avviata con un calciatore ai tempi della scelta ricaduta su Alessio.

Alessio Campoli si elimina dal trono classico di Uomini e donne

Il pettegolezzo del tradimento e della scelta di “circostanze” che a suo tempo si fece incessante, probabilmente, ha pesato come un macigno su Alessio Campoli. In ogni caso Alessio non si palesa convinto a restare a Uomini e donne. Ma quale sarà la sua decisione? In studio, il giovane viene tacciato di non dire il vero, ovvero che lui non si senta attratto da Lavinia Mauro e che lei non gli piaccia abbastanza, per spingersi a corteggiarla. Alessio uscirebbe con Lavinia per un caffè, ma sente che non vi siano i presupposti per una storia d’amore duratura. Che miri alla poltrona rossa del trono classico, per vendicarsi così di Angela Nasti? Chissà. Intanto, le anticipazioni di Uomini e donne classico e over prevedono che alla fine lui scelga di autoeliminarsi dal trono di Lavinia Mauro.

