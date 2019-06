Uomini e Donne/ Alessio Campoli si sfoga: “non sono felice” (Trono Cassico)

Alessio Campoli sta riprendendo in mano la propria vita dopo aver creduto di aver trovato l’amore. La storia con Angela Nasti si è conclusa dopo appena dieci giorni mettendo fine ai sogni che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva. Quella di lasciarsi, come ha spiegato l’ex tronista napoletana al magazine ufficiale di Uomini e Donne è stata una decisione comune. Entrambi hanno ormai voltato pagina e Alessio ha deciso di raccontarsi ai fans attraverso i social. L’ex corteggiatore ha così svelato il suo attuale stato d’animo ammettendo di non essere felice. “Non mi sento realizzato. Sento che mi mancano molte cose per essere felice” – ha spiegato Alessio Campoli che, però, è ben consapevole di essere comunque una persona fortunata – “Però penso sempre che al mondo ci sono persone che stanno decisamente peggio. Questo mi fa apprezzare quello che già ho. Non mi rende felice ma nemmeno assolutamente triste”. Infine, nonostante la storia con Angela non sia andata come si aspettava, confessa di credere ancora nel’amore e per il futuro sogna “una famiglia unita come la mia”.

UOMINI E DONNE, DEDICHE D’AMORE TRA TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO

Tra le coppie di Uomini e Donne che si sono formate nella stagione che si è conclusa poche settimane fa e che sta maggiormente sorprendendo il pubblico c’è sicuramente quella di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo aver detto no all’ex tronista napoletana la sera della scelta, Andrea ha capito di provare un forte sentimento per Teresa al punto da aver fatto di tutto per riconquistare la sua fiducia. Dopo esserci riuscito, Andrea e Teresa sono diventati inseparabili e l’amore è cresciuto giorno dopo giorno come documentano i messaggi che si scambiano. Teresa, infatti, ha pubblicato gli screenshot dei messaggi che Andrea è solito mandarle per mettere fine alle critiche che continuano a ricevere. Tra i tanti messaggi spunta soprattutto quello in cui Andrea ammette che Teresa è diventata la sua vita. Nessuna crisi, dunque, tra la Langella e Dal Corso: tutto procede a gonfie vele.

