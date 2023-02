Uomini e donne, Alessio Corvino e Carola Carpanelli complici/ Triangolo con Federico?

Uomini e donne, le anticipazioni del 28 gennaio 2023 non escludono il poliamore ai danni di Federico Nicotera e Lavinia Mauro: c’entrano Carola Viola Carpanelli e Alessio Corvino

Proseguono le vicende tv di Uomini e donne, con la data della scelta di Federico Nicotera che si avvicina e, nell’attesa, Carola Viola Carpanelli potrebbe subire il fascino del collega corteggiatore di Lavinia Mauro, Alessio Corvino. Ebbene sì, anche il dating-show di Canale 5, alla corte del trono classico che Federico conduce con l’altra tronista Lavinia Mauro, alla ricerca dell’amore in tv, potrebbe presto rivelarsi il luogo di un nuovo triangolo amoroso. Questo alla luce delle ultime anticipazioni tv fornite da Uomini e donne classico e over, via Instagram, relativamente alla nuova registrazione del format, datata 28 gennaio 2023 e tenutesi in quel di Roma. Alla nuova puntata, vanno in onda le immagini delle esterne e tra queste particolarmente infuocata si palesa quella di Federico con la bionda corteggiatrice, rivale in amore della mora Alice Barisciani. I due si vedono in una esterna che ha sede in un paesaggio innevato, ma le atmosfere si fanno calde con un interminabile bacio tra i due. Un dettaglio che i telespettatori di Uomini e donne potrebbero vedere come un chiaro segnalo che la scelta dell’ingegnere sia destinata a ricadere sulla bionda corteggiatrice. Ma l’epilogo della coppia felice, nell’ipotesti che vedrebbe la scelta di Federico ricadere su Carola e il “sì, lo voglio” di lei come risposta all’esclusiva di coppia con il tronista, non può dirsi certezza. Il motivo? E’ un altro focoso particolare, anticipato dallo studio di Uomini e donne. Quando vanno in onda le immagini delle esterne, alla visione della clip della bionda il corteggiatore biondo di Lavinia Mauro, Alessio Corvino, si farebbe spazio tra Federico e Carola, al centro studio.

“Ammiccherebbe” con sguardo languido alla protagonista Carola, rispetto al momento dell’rvm trasmesso dalla regia in cui lei punge Federico Nicotera: “Carola Viola Carpanelli ha detto: ‘se la prossima volta mi dici che sono fredda, è meglio che non ti dica dove ti metta la pallina di neve’. In quel momento lei si è alzata e Alessio Corvino gli ha sorriso facendole il pugno, poi è scoppiato a ridere”, anticipano sibillini gli ultimi spoiler di Uomini e donne, nel dettaglio.,

Che Alessio Corvino abbia lanciato uno sguardo a Carola per rivelarle un interesse nutrito segretamente nei suoi riguardi? Cosa ne penseranno, intanto, i tronisti che Alessio e Carola sono chiamati a corteggiare in trasmissione?

