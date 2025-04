Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato con la sua ex fidanzata. Di chi si tratta? Di Alessio Corvino, ex corteggiatore e scelta di Lavinia Mauro. Più di due anni fa, Lavinia ha deciso di uscire dal programma insieme al ragazzo, preferendolo al “rivale” Alessio Campolo. Al che, i due hanno iniziato una relazione durata circa un anno e giunta al capolinea la scorsa estate. Attraverso un comunicato, l’ex coppia ha annunciato la separazione ai propri seguaci, sottolineando di provare ancora stima e affetto reciproco.

Da allora, Lavinia ha ritrovato l’amore tra le braccia di Gow Tribe, nome d’arte di Matteo Ciceroni, noto produttore musicale, che collabora da tempo con Achille Lauro. Circa due mesi fa, i due sono usciti allo scoperto pubblicando alcune storie su Instagram insieme, confermando così i rumors che li volevano vicini da tempo. Allo stesso modo, adesso anche Alessio ha fatto sapere di essere di nuovo sentimentalmente impegnato. In realtà, Corvino pare abbia ripreso la relazione con la sua ex fidanzata, con cui era stato prima di partecipare al dating show di Canale 5.

Alessio Corvino di nuovo innamorato: la conferma dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Da mesi, si mormora di un riavvicinamento tra Alessio Corvino e l’ex fidanzata, Dalila D’Andrea. Addirittura, i primi rumor risalgono allo scorso autunno. Tuttavia, per diverso tempo, l’ex corteggiatore ha preferito tenere riservata la sua vita privata, non confermando i gossip e non esponendosi sui social. Questo almeno fino a ieri, 25 aprile, quando il ragazzo ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui appare abbracciato a una giovane ragazza bionda, prima in aereo e poi insieme nella Costa Azzurra. Poco dopo, anche Dalila ha condiviso delle storie dalla stessa location, lasciando ben pochi dubbi sulla loro storia d’amore.

Insomma, dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la storia con Lavinia Mauro, Alessio sembra aver capito di non aver dimenticato la sua ex fidanzata, riprendendo la loro relazione. Nei commenti social, c’è chi sostiene di averli visti insieme a Napoli più affiatati che mai, parlando persino di una possibile proposta di matrimonio. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se anche questo gossip troverà conferma o no.