Uomini e donne: Alessio e Claudia chiudono i rapporti/ La svolta la trono over é inaspettata!

Uomini e donne, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti chiudono la loro lovestory sul nascere

Proseguono gli appuntamenti di Uomini e donne alla corte dei sentimenti di Maria De Filippi, con la rottura tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. La svolta inaspettata tra i due conoscenti intimi, avviatasi tra i protagonisti alla ricerca dell’amore al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, si registra alla nuova registrazione del 15 novembre 2023. Occasione in cui, come emerge dalle annesse anticipazioni riprese via Instagram stories da Lorenzo Pugnaloni, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti giungono alla decisione finale sulla loro frequentazione intima.

“Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno definitivamente chiuso la loro frequentazione”, fa sapere il beninformato, tra gli spoiler TV che non fanno di certo piacere alla fanbase della coppia di conoscenti intimi di Uomini e donne. Ma non é tutto. Perché, oltre all’upgrade nel passaggio dal trono over al trono classico come tronista della dama veterana a alla re-entry, Ida Platano, si registra una nuova svolta in amore.

Il cavaliere Marcantonio e la dama Manuela

De Santis si attivano nell’ufficializzazione di una nuova frequentazione per l’approfondimento della loro storia appena avviata, a Uomini e donne.

Ida Platano torna a Uomini e donne e…

E per la quota trono classico, Ida Platano riceve in studio dei nuovi corteggiatori. Questo, dopo che allo scorso appuntamento al buio parecchi corteggiatori se ne erano andati. Alla nuova registrazione la tronista decide di tenere un corteggiatore cubano. E non solo. Porge un mazzo di fiori per un ragazzo giunto per lei nella registrazione scorsa, per chiedergli scusa “per come lo aveva trattato”. Ed é anche il momento di una forte discussione tra le dame al trono over, Barbara De Santi, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Armando Incarnato non presenzia a Uomini e donne.

