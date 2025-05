Scoop nel Trono Over di Uomini e Donne. Cos’è successo? Negli ultimi giorni, si è diffuso un gossip con protagonista un noto cavaliere, ovvero Alessio Pili Stella. Quest’ultimo, infatti, è stato avvistato insieme ad una sua ex, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi: Claudia Lenti. Difatti, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato uno scatto che ritrae l’ex coppia seduta fianco a fianco in un ristorante di Lecce, città natale di Claudia. Da lì, sui social si sono accese le indiscrezioni su possibile ritorno di fiamma tra di loro.

Ricordiamo che Alessio e Claudia avevano lasciato la trasmissione insieme nella scorsa edizione, ma la loro relazione si era poi interrotta pochi mesi dopo. In seguito alla rottura, l’uomo aveva deciso di tornare nel parterre, con la volontà di trovare di nuovo l’amore. Nel suo percorso, ha poi frequentato diverse dame, tra cui Francesca, Luana e Valentina, ma nessuna di queste si è trasformata in qualcosa di duraturo. In particolare, ha avuto un acceso scontro con Valentina, accusandolo di aver deciso di partecipare solo per promuovere il proprio brand di abbigliamento.

Uomini e Donne, Alessio beccato con Claudia: il gossip

Dopo la pubblicazione della foto di Claudia e Alessio da parte di Lorenzo Pugnaloni, in molti hanno subito ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. Del resto, nelle settimane precedenti non erano mancati alcuni segnali di un possibile riavvicinamento. In particolare, dopo la registrazione dell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne, Alessio ha rimesso sui social tutte le sue foto insieme a Claudia, dopo averle eliminate in seguito alla loro separazione. Un gesto che non è passato inosservato e che aveva già fatto chiacchierare ai tempi.

Bisogna sottolineare, poi, che i due volti del Trono Over non si erano separati nel migliore dei modi. Dopo aver saputo del ritorno dell’ex fidanzato nel parterre, Claudia aveva dichiarato in un’intervista di essere rimasta molto delusa da lui. A quanto pare, l’uomo le aveva assicurato che non sarebbe mai tornato nel programma, motivo per il quale rivederlo seduto lì l’aveva lasciato piuttosto perplessa. Ebbene, adesso, le cose sembrano essere totalmente cambiate e l’ex coppia pare aver trovato un nuovo equilibrio. Ad ogni modo, per ora, né Claudia né Alessio hanno confermato i rumors.