Il percorso di Alessio Niccoli a Uomini e Donne ha destato molta attenzione nel pubblico di Canale 5. Il cavaliere 54enne, di origine toscana, ha avuto alcuni flirt nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, a partire da quello con Barbara De Santi. Una conoscenza, la loro, che chi ha seguito il programma sa non aver avuto alcun seguito. Anzi, successivamente la dama ha trovato il suo lieto fine con un altro cavaliere, Ruggiero, col quale ha poi lasciato il programma.

Alessio, nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, ha però ricordato la frequentazione con De Santi, sottolineandone le difficoltà. Anzi, il cavaliere ha criticato duramente la dama, definendola ‘insopportabile’. “Non essendo abituato, a volte non riesco a esprimere davvero le mie sensazioni e a dire tutto ciò che vorrei. – ha esordito nel corso dell’intervista, aggiungendo – Ho un carattere molto estroverso, ma lì mi blocco: migliorerò sicuramente. Con Barbara poi è impossibile replicare. È stata la conoscenza più difficile e insopportabile”, ha tuonato.

Alessio Niccoli di Uomini e Donne critica Barbara De Santi ma elogia Sabrina Zago

Certo, non è la prima volta che Barbara De Santi finisce nel mirino di uno dei suoi colleghi di Uomini e Donne. La storica dama del trono Over è stata anzi spesso al centro di polemiche a causa del suo carattere schietto e fumantino. Il cavaliere però ha parlato anche di un’altra celebre dama di Uomini e Donne: Sabrina Zago. Ben differenti sono state le parole del cavaliere sulla donna: “Sabrina ha una sensibilità unica. – ha esordito – Il percorso è difficile per lei, mi dispiace non sia riuscita a capire prima Giuseppe. Siamo usciti insieme ma non è scattato nulla”. Chi ha seguito Uomini e Donne nelle scorse settimane ricorderà infatti la loro breve frequentazione, conclusasi con un nulla di fatto. Al momento, Sabrina è ancora alla ricerca del grande amore a Uomini e Donne.