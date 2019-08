Uomini e Donne/ Alex Migliorini incontra ex Alessandro D’Amico e… (Trono Classico)

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono rivisti. L’ex tronista del secondo trono gay di Uomini e Donne, aveva scelto il campano con particolare trasporto emotivo. Tra di loro purtroppo, non è andata bene e così, la coppia è scoppiata dopo qualche mese. Esattamente come è accaduto per Claudio Sona e Mario Serpa, le cose non hanno funzionato ma per fortuna, tra di loro non c’è stata l’ombra di alcun ex fidanzato. Attualmente Migliorini è felicemente in coppia con un altro ragazzo, evidenziando una intesa davvero incredibile. I due fidanzati condividono la stessa passione per i viaggi e, proprio per questo motivo, spesso e volentieri condividono scatti di viaggio insieme su Instagram. Tra le ultime mete anche Barcellona, proprio dove vive ormai da un po’ di tempo l’ex fidanzato.

Alex Migliorini incontra l’ex Alessandro D’Amico

Ovviamente la città è molto grande ma certi locali per la movida, sono praticamente gli stessi da anni. Per questo motivo, gli ex fidanzati hanno avuto modo di rivedersi. L’ex tronista ha incontrato il suo ex fidanzato ed ha voluto raccontato attraverso Instagram con la massima serenità. L’ex tronista del secondo trono gay di Uomini e Donne, non ha avuto alcuna problematica nel raccontarlo. Alla domanda “Hai incontrato lui?”, la risposta è stata breve e concisa: “Immagino che per lui intendi il mio ex. Nessuna paura, anzi: ci siamo incontrati, salutati e stop”. Al termine della sua risposta Alex Migliorini ha anche aggiunto un sorriso, a testimonianza che tra di loro, nonostante la separazione burrascosa, non ci sia alcun tipo di astio. Proprio per quanto riguarda il trono gay, si dice che quest’anno Maria De Filippi e la redazione del programma potrebbero riproporlo dopo un anno di silenzio per organizzare le cose al meglio: arriverà il tanto atteso trono al femminile? Lo scopriremo tra poco più di tre settimane (anche se le registrazioni prenderanno vita ancor prima, a fine agosto).

