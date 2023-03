Uomini e donne, Alice Barisciani nuova tronista?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Uomini e donne, Alice Barisciani torna ad attivarsi via Instagram: che succede dopo l’addio a Federico Nicotera?

Alice Barisciani é la papabile nuova tronista di Uomini e donne? Questo é l’interrogativo che nasce spontaneo, alla visione del post che suggella il ritorno via social dell’ormai uscente ex corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e donne. Il tronista dagli occhi azzurri ha registrato la sua scelta al termine del trono classico, ricaduta sulla competitor bionda, Carola Viola Carpanelli, e a pochi giorni dalla sconfitta Alice Barisciani torna ad attivarsi via Instagram. La mora influencer segna il ritorno social con un messaggio pubblico, che potrebbe preludere ad un suo ritorno alla corte di Maria De Filippi. In primis nell’ipotesi del ruolo di new entry, nel cast dei tronisti di Uomini e donne.

Il messaggio che insinua il dubbio sulla nuova tronista di Uomini e donne

“Sono passati un po’ di giorni dalla fine di un percorso -si legge tra le righe sibilline del post, che farebbe pensare ad un legame ombelicale inscindibile tra la mora e la produzione di Uomini e donne- ed è emozionante pensare a questi mesi, che tra alti e bassi mi hanno regalato forti emozioni. Ci sarebbero forse troppe cose da dire”. Poi, tra le altre righe che insinuerebbero il dubbio su un trono in cantiere per Alice, spuntano i ringraziamenti che lei destina a chi le ha insegnato ad amarsi, nella caption di quello che potrebbe rivelarsi uno spoiler-post di un suo futuro da tronista a Uomini e donne alla ricerca dell’amore: “proprio per questo mi vorrei limitare nel ringraziare nuovamente chi mi è stato vicino, con chi ho condiviso le risate, dispiaceri, con chi mi ha compresa senza che io dicessi nulla, con chi era pronto a entrare in camerino e dirmi che non ero sbagliata, ma che fossi semplicemente Alice… e va benissimo così.”.

Che Alice Barisciani possa tornare a credere nell’amore, in un futuro da tronista ed erede, al trono classico, di Federico Nicotera? Chissà. Nel frattempo, la dedica a Uomini e donne dell’uscente ex corteggiatrice TV fa ora incetta di like e commenti di consenso, tra le interazioni social su Instagram. “Sei la migliore, peggio per lui, se non l’ha capito”, si legge tra i messaggi social più aggreganti dei fan, rivolti ad Alice Barisciani.

