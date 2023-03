Uomini e donne: Alice Barisciani scorda Federico Nicotera?/ La svolta dopo la scelta

Uomini e donne, Alice Barisciani torna ad attivarsi sui social: che succede dopo la scelta di Federico Nicotera?

Sale l’attesa generale per la puntata della scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne e, intanto, Alice Barisciani rompe il silenzio dopo essersi rivelata come la non scelta. Sulla scia degli spoiler TV che la vedono come la corteggiatrice non scelta alla puntata della scelta di Federico Nicotera, tenutasi alle registrazioni tra il 6 e il 7 marzo 2023, Alice Barisciani torna ad attivarsi via social. Un ritorno, quello sui social, che la vede precedere la diretta rivale in amore e scelta, Carola Viola Carpanelli, a scelta ormai ultimata.

In una serie di post condivisi via Instagram con i follower, fan e non attivi online, Alice Barisciani si lascia immortalare mentre é ormai lontana dagli studi TV capitolini di Uomini e donne. In un primo scatto in bianco e nero si mostra in una posa audace, mentre ammicca all’obiettivo fotografico e indossa dei succinti bikini, che mettono in luce il suo punto vita. Ma non é tutto. Perché, poi, in altre storie la mora e ormai ex corteggiatrice si lascia immortalare in quel di Firenze e alle prese di uno spritz condiviso a due con un ignoto e ancora un’altra storia immortala, poi, una giovane donna che sarebbe di sua conoscenza intima. Insomma, tutti particolari che inequivocabilmente dimostrano che Alice Barisciani sia ormai lontana dalle vicende di Uomini e donne. E non si direbbe azzardata l’ipotesi che Alice possa aver già scordato il tronista tanto corteggiato, al punto di registrare forti liti con la rivale Carola Viola Carpanelli, Federico Nicotera.

Alice Barisciani verso il trono di Uomini e donne?

Una domanda, inoltre, sorge ora spontanea: che il ritorno social di Alice Barisciani possa rivelarsi il preludio della conquista del trono classico per la mora? Chissà.

Sulla scia degli spoiler TV, Alice potrebbe non aver conquistato il cuore del tronista e in alternativa potrebbe vedersi agguantare l’ambita poltrona di erede al trono classico, dato l’ultimo tronista uscente di Uomini e donne, Federico Nicotera.

