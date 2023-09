Uomini e donne, Alice Barisciani: “Siediti e guarda…”/ La bordata a Federico Nicotera e Carola Carpanelli

Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli si rivedono dopo la rottura: spunta la “terza incomoda” Alice Barisciani

Fa discutere l’occhio pubblico nel web, la puntata del confronto tra i protagonisti di Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli, e non manca quella che sembra essere la reaction di Alice Barisciani.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Viaggio con Maurizio? Tina prepara biglietti e valigia...

Quest’ultima corteggiatrice mora contrapposta alla corteggiatrice bionda Carola, non veniva scelta al trono classico di Federico Nicotera, venendo quindi sconfitta in amore dalla Carpanelli. Tuttavia, nell’ultimo periodo la coppia uscente dal dating show sulla ricerca dell’amore é scoppiata e, tra i telespettatori, c’é chi nel web ora si pronuncia sulla fine della lovestory ammettendo che Alice Barisciani fosse la scelta più giusta per l’ingegnere Federico, a contestazione della prescelta Carola Viola Carpanelli.

GIANNI SPERTI, LITE CON AURORA TROPEA A UOMINI E DONNE/ "Ti denuncio se continui a dire che faccio..."

L’intervento sibillino di Alice Barisciani

Nel confronto avutosi nello studio di una nuova puntata di Uomini e donne, Federico Nicotera ha palesato di aver sofferto e di soffrire ancora per via della rottura con Carola Viola Carpanelli, la quale però ha appoggiato la tesi sostenuta da Maria De Filippi sulla separazione, nel momento in cui la conduttrice dichiarava che nessuno dei due giovani fosse colpevole della lovestory rivelatasi “fugace”. Un amore nato in TV e finito poco dopo, inaspettatamente. Il confronto é avvenuto in assenza della storica “terza incomoda” tra i due, Alice Barisciani, che per una compagine del popolo nel web, però, non avrebbe lesinato dichiarazioni sull’incontro tra gli ex fidanzati avvenuto in TV.

Cristian Forti, esterna con Beatriz a Uomini e Donne/ La reazione di Brando piace a tutti

In particolare si segnala il messaggio sospetto di una frecciatina che Alice Barisciani avrebbe rilasciato, ai danni degli ex fidanzati: “Semplicemente siediti e osserva – ha scritto sibillina, Alice Barisciani, online, in un stato social che per il sospetto generale del momento alluderebbe agli ex fidanzati del dating show di Maria De Filippi, in particolare al tronista Federico– la maggior parte delle cose non merita una reazione.”. Con il suo intervento Alice potrebbe voler tacciare la coppia scoppiata di aver inscenato una lovestory, dalla breve durata e finita poche settimane dopo la scelta nel programma popolare di Mediaset. Che sia una scelta voluta per catalizzare l’attenzione mediatica su di sé, al fine di un tornaconto economico e per il business, quella degli ormai ex Uomini e donne?

Nel frattempo, in vista del via all’altro format di Maria De Filippi, Amici 23, l’ex Amici 21 LDA potrebbe ufficializzare una nuova collaborazione con… Amici LDA











© RIPRODUZIONE RISERVATA