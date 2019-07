Uomini e donne/ Anche Giulia Cavaglià cede al fascino dei calciatori?(Trono Classico)

E alla fine sembra proprio che le troniste siano le nuove veline o, almeno, quello che queste ultime rappresentavano un tempo, ovvero il connubio perfetto con i calciatori. Il trono classico di Uomini e donne ha regalato al pubblico diverse fregature in questi ultimi due anni ma mentre siamo a ridosso della nuova edizione, i volti storici continuano a regalarci scossoni social che i fan amano tra trash e pettegolezzi. In particolare, l’ultima in ordine di arrivo sembra essere Giulia Cavaglià. Dopo la sua bella scelta, poco emozionante in realtà, la sua storia con Manuel è durata poco meno di due settimane e mentre lui è volato ad Ibiza prima per essere poi etichettato come un traditore dopo, lei è rimasta in silenzio salvo lasciar intendere che proprio lei sia la vittima della situazione. Sarà vero oppure no? Manuel dice di no ma è tutto ancora da scoprire.

UOMINI E DONNE: GIULIA CAVAGLIA’ INNAMORATA?

Quello che è certo è che gli ultimi rumors riguardano proprio Giulia Cavaliglià e il suo possibile, nuovo, interesse amoroso. Anche per lei sembra che sia finito un calciatore nel suo radar e che questo sia il giovane 21enne Pietro, militante nelle serie minori calcistiche. A mettere insieme queste ipotesi ci hanno pensato gli occhi clinici del gossip in seguito ad una serie di strani movimenti social che hanno destato la curiosità de Il Vicolo delle News. Proprio il sito ha portato a galla una serie di incontri tra i due anche con l’uscita con un’altra coppia, ovvero quella formata da Irene e il suo compagno. La “conferma” ufficiosa sarebbe poi arrivata in una storia Instagram sulle note di “And we could be together baby. As long as skies are blue” in cui si vede un giovane di spalle che sembrerebbe proprio il calciatore. Dopo Sara Affi Fella e Angela Nasti, anche per Giulia Cavaglià la felicità sarà nel mondo del calcio?

