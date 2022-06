Uomini e donne, anche in prima serata?/ Tutte le anticipazioni TV

Uomini e donne si prepara a ripartire in tv: tornano le scelte nel castello?

Grandi novità in arrivo si prevedono a Uomini e donne, per la nuova stagione tv prevista su Canale 5. O almeno questo è stando alle anticipazioni TV riprese da Mondo tv21.it in queste ore, in rete. Stando a quanto riportato dalla fonte, in particolare, il dating-show che da almeno 20 anni regala intense emozioni al pubblico tv con le storie di amore e passione e i “due di picche” riservati ai tronisti alle scelte finali, potrebbe riaprire i battenti a partire dalla seconda settimana di settembre 2022.

E le anticipazioni tv sul format prodotto e condotto da Maria De Filippi non finiscono qui. Perché, inoltre, si apprende l’indiscrezione secondo cui la timoniera intenderebbe reintrodurre le scelte serali al dating-show, che nel caso degli ex tronisti Luigi Mastroianni e Teresa Langella si sono registrate in un castello da sogno. Che Uomini e donne possa quindi tornare presto a fare concorrenza altri format della prima serata, in tv?

Trapelano i papabili nuovi tronisti di Uomini e Donne

Nel frattempo, inoltre, ha ufficialmente il via il totonomi dei papabili nuovi tronisti in lizza per il trono classico di Uomini e donne, in partenza a settembre 2022. Tra i possibili neo tronisti, in particolare, emergono i nomi delle rispettive non scelte dei tronisti uscenti Veronica Rimondi e Luca Salatino, ovvero Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese. Se il primo si dichiara interessato alla possibilità che possa coprire il ruolo di tronista a Uomini e donne, l’ex corteggiatrice sembra palesare delle remore per l’ambito ruolo di tronista, in primis alla luce della sua timidezza.

