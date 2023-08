Uomini e donne, anche Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono lasciati?/ É polemica: “Massacrato di…”

Uomini e donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani si lasciano? Esplode il gossip sulla rottura

Roberta Giusti e Samuele Carniani si aggiungono al carro delle coppie scoppiate di Uomini e donne. O almeno questo é il gossip che aleggia sovrano in Italia, sul conto degli ex volti del dating show sui sentimenti, che al contempo vede Paola Ruocco e Daniele Lizzeri segnare una reunion inaspettata in amore dopo la rottura.

E se per gli ex partecipanti al trono over l’epilogo d’amour veniva annunciato dai diretti interessati, per gli ex volti partecipanti al trono classico invece sono gli utenti attivi via social a ipotizzare la possibile fine della lovestory. Ma, intanto, arriva la pronta replica di Samuele Carniani alla voce malevola circolante sull’amore nato a Uomini e donne con l’ex tronista, Roberta Giusti.

I due giovani protagonisti del gossip en rose si fidanzavano lo scorso mese di gennaio 2023, ma l’assenza di testimonianze in foto e video, ove fosse ritratta la vita di coppia di Roberta e Samuele, ha destato in molti internauti il sospetto sulla fine della lovestory. E, inaspettatamente, l’ex corteggiatore si riattiva via Instagram stories, pronto a fornire la sua versione dei fatti in replica alle malelingue e ai quesiti incessanti che giungono a mezzo social.

La replica al pettegolezzo dell’ex Uomini e donne

“Ragazzi lo sapete che faccio fatica a condividere la mia vita privata qua, ma negli ultimi dieci giorni mi avere massacrato (in parte capisco) – fa sapere nell’intervento l’ex Uomini e donne, rispetto alle indiscrezioni circolanti sull’amore con la Giusti-, con cattiverie riguardo me e Roberta”. E l’intervento via Instagram stories, da parte della polemica avviata da Samuele Carniani, poi, prosegue: “Nelle relazioni ci sono alti e bassi, sicuramente non è sempre tutto rose e fiori. Se dovesse andare male qualcosa, sicuramente sarà detto. Tutto qua”.

Insomma, sembra proprio che Samuele Carniani non riesca a mandare giù il peso delle voci infondate sulla sospetta crisi con l’amata ex tronista di Uomini e donne. Basterà, quindi, l’intervento dell’ex corteggiatore a spegnere il fuoco del gossip a mezzo social?











