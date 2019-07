Uomini e Donne/ Andrea Dal Corso difende Teresa dalle critiche (Trono Classico)

Teresa Langella in queste ore, ha lanciato in rete il suo nuovissimo singolo dal titolo “Ibiza & Formentera”. Questa nuova hit estiva, arriva subito dopo l’ultima fatica musicale dal titolo “Controcorrente”. Proprio in questa penultima occasione, l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, usciva fuori dal programma da single, dopo il “no” spaventato che le aveva rifilato l’attuale fidanzato Andrea Dal Corso. I due fidanzati, dopo un inizio piuttosto difficoltoso, ad oggi vivono una storia d’amore davvero profonda e romantica. Andrea, così come ribadito spesso dalla sua Teresa, si sta dimostrando anche un perfetto uomo d’altri tempi, con tutte le carte in regola per rimanere al suo fianco anche in un prossimo futuro, in attesa di sposarsi e fare dei figli. L’ex corteggiatore inoltre, riesce sempre a stare al fianco della sua dolce metà, promuovendo il suo lavoro e difendendola dalle critiche a volte feroci dei social network.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso difende Teresa Langella dalle critiche

“Ma di lavorare questi qui di Uomini e Donne ci pensano?” ha scritto qualcuno sotto una fotografia di Teresa Langella. Pronto l’intervento di Andrea Dal Corso: “Figurati! Lavorare? Che significa? Che bello leggervi. Adoro gli haters… critica è sinonimo di tristezza emotiva! Alla frutta non è la mia compagna che continua a perseguire la sua prima passione. Alla frutta siete voi!”, ha risposto in maniera sarcastica. Proprio di recente Teresa Langella intervistata tra le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha voluto rilasciare importantissime dichiarazioni sulla sua attuale storia d’amore: “Sogno una famiglia. Andrea sarà il padre dei miei figli. Amo la sua mente, gli abbracci. Tutto ciò che vivo con lui sa di nuovo”. E su eventuali nozze nel breve periodo? “Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme”, ha aggiunto l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne.





