Andrea Dal Corso e Teresa Langella di Uomini e Donne stanno per sposarsi. Un sogno che si avvera dopo tanto tempo insieme e che sta tenendo col fiato sospeso tutti i fan della coppia, che non vedono l’ora di vederli uniti in matrimonio. La cerimonia si terrà il 14 settembre 2024 e sono previsti tantissimi invitati in una location da lasciare a bocca aperta. Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono conosciuti negli studi di Maria De Filippi e il loro percorso non è stato di certo facile. Dopo un lungo corteggiamento, Teresa (che era la tronista di quell’edizione) ha scelto Andrea, il quale era però “scappato”, non presentandosi alla festa finale.

Un durissimo colpo per la tronista napoletana, che si è sentita rifiutata dal ragazzo di cui si era perdutamente innamorata. Al centro studio, però, Andrea Dal Corso ha ammesso di aver avuto solo tanta paura di iniziare qualcosa di serio, e di essersi lasciato intimorire dalla grande festa organizzata per celebrare la scelta di Uomini e Donne. Chiarito il fatto, ha mosso mari e monti per riconquistare Teresa Langella, cercando di farsi perdonare per la terribile delusione. Il pubblico ricorda ancora la lunga attesa della tronista mentre aspettava, invano, il fidanzato che usciva dal tendone.

Passiamo ora alle belle notizie. Nonostante le peripezie, Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sposeranno a breve. Le nozze avverranno il 14 settembre dopo settimane di festa come l’addio al nubilato di lei insieme alle amiche, ripreso e postato su Instagram in grande stile. Di recente è arrivata anche una grande sorpresa da parte della famiglia di Teresa Langella che ha organizzato un party con tanto di fuochi d’artificio fuori dalla casa della coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere stata chiamata dal papà ad un microfono la sera.

“Sposi, venite!” ha detto il padre di Teresa Langella, e come da tradizione sono partiti gli auguri per il matrimonio, con tutta la famiglia ad aspettarli tra abbracci e baci di zii e cugini. Non sono mancati nemmeno i nonni e gli amici di sempre, tutti commossi per il grande passo di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Ovviamente, la “bride to be” ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia, scrivendo sui social parole dolcissime: “Grazie Papy, Mamma e Sis. Siete tutta la mia vita“.