Uomini e Donne/ Andrea Dal Corso, sfogo e appello social: “Assurdo!” (Trono Classico)

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La coppia di Uomini e Donne è costantemente in viaggio ma progetta di prendere casa insieme a breve. Intanto vivono il loro amore da pendolari Così, dopo alcuni giorni trascorsi in vacanza insieme, i due si sono separati per un impegno che ha portato Andrea in Calabria. Ma è proprio qui, nel pieno del suo viaggio, che l’ex corteggiatore ha lanciato, non senza rabbia, un appello molto importante alla Regione Calabria. “Io vorrei fare un appello – ha esordito – Sono qui col mio manager di stasera e stiamo andando a Rocca di Neto e da Lamezia Terme ci vogliono due ore. Stiamo percorrendo questa strada qui e questo perché non c’è un’autostrada che congiunga un po’ tutta la Calabria.”

Uomini e donne, Andrea Dal Corso: appello social alla Regione Calabria

Andrea Dal Corso ritiene assurdo che una regione così importante per il turismo abbia problemi di questo tipo. Così l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sbotta: “Il problema principale è questo. Il turismo in Calabria sta diminuendo proprio a causa di questo. Una persona per spostarsi da una parte all’altra deve farsi 3-4 ore di Bronx. Perché qui sembra di essere nel Bronx.” Così conclude lanciando un chiaro appello: “Quindi Regione Calabria, ente del turismo, qui bisogna fare qualcosa. Perché la Calabria è una terra ricca e qualcosina bisogna farlo”. Parole che hanno trovato il consenso di molti calabresi e non solo, che hanno pienamente appoggiato le parole di Andrea, avendo riscontrato le medesime problematiche da lui sottolineate.

