Uomini e donne, Andrea Della Cioppa reagisce male alla scelta Veronica Rimondi/ “Alcune cose non si spiegano”

Uomini e donne: Veronica Rimondi sceglie Matteo Farnea: Andrea Della Cioppa non la prende bene

Attesissima era la puntata della scelta di Veronica Rimondi, che è andata in onda in occasione nell’ultima puntata di Uomini e Donne, trasmessa il 1° giugno 2022 su Canale 5. La tronista, una volta chiamata al centro studio in conclusione del suo trono classico, ha così dovuto fare la sua scelta tra i pretendenti Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. E come anticipato dagli ultimi spoiler tv, alla fine, la scelta della bionda tronista uscente è ricaduta sul corteggiatore veterano Matteo, contro ogni aspettativa di chi – tra i telespettatori – avrebbe invece scommesso che la scelta finale si sarebbe rivelata la new-entry al trono classico di Veronica Rimondi, Andrea Della Cioppa.

SCELTA VERONICA RIMONDI A UOMINI E DONNE, CHI É? MATTEO/ Petali rossi e risate...

A dirsi piuttosto spiazzato rispetto alla decisione di Veronica Rimondi di fare coppia fissa con il pretendente moro Mattei Farnea è in particolare il non prescelto, Andrea Della Cioppa. Quest’ultimo in un primo intervento pubblico rilasciato a caldo e ai microfoni di Wittytv, subito dopo la registrazione della scelta di Veronica Rimondi, ha espresso tutta la sua delusione maturata nei riguardi della tronista uscente, senza nascondere che c’è stato un momento in cui è arrivato a sentire Veronica vicinissima al punto tale che appariva ai suoi occhi con aria di familiarità, come se fosse già la sua donna.

Matteo Farnea è la scelta di Veronica Rimondi/ Uomini e Donne: siparietto con Maria…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Veronica Rimondi ha fatto una scelta di circostanza? I dubbi di Andrea Della Cioppa

“Alcune cose non si spiegano – ha dichiarato a caldo, nel dettaglio, Andrea Della Cioppa, palesandosi quindi del tutto dubbioso sulla veridicità della scelta di Veronica-. Durante le esterne la sentivo mia, il problema è che poi uno torna a casa. Non mi sento di fargliene una colpa. Mi dispiace, dentro non sto benissimo sinceramente”. Il non prescelto, poi, passa a insinuare il dubbio senza filtri su Matteo Farnea: “Il fatto che lui sia molto unilaterale mi porta a pensare che sia sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei”. Tuttavia, Andrea pensa che Matteo sia una bravissima persona, nonostante si dica dubbioso della scelta. Infine augur aalla neo coppia il meglio, indipendentemente da quello che accadrà ai due piccioncini fuori dal contesto tv di Uomini e donne, per poi dirsi oggi più che mai consapevole della persona che è, dispiaciuto di aver perso Veronica Rimondi, che gli è entrata dentro.

ANDREA DELLA CIOPPA NON É LA SCELTA DI VERONICA RIMONDI/ Uomini e Donne "Il cuore..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Che quindi possa rivelarsi una scelta di circostanza quella che ora vincola i due volti uscenti da Uomini e donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea? Staremo a vedere se l’ultima coppia nata a Uomini e donne vorrà replicare all’affondo di Andrea Della Coppa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA