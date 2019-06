Uomini e Donne/ Andrea e Natalia, prime parole: “colpo di fulmine!” (Trono Classico)

Come sta andando la relazione amorosa tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di Uomini e Donne?

La coppia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è uscita insieme da circa una decina di giorni, dopo la scelta del tronista del trono classico di Uomini e donne che ha preferito lei alla rivale Klaudia. Tra di loro l’intesa era palpabile fin dalle prime battute tanto che, all’inizio del loro percorso, il pugliese l’ha ‘rubata’ al rivale. Inizialmente infatti, Natalia corteggiava Ivan Gonzalez. Lo spagnolo, ha voluto portarla addirittura anche in villa, per capire i reali sentimenti della ragazza. Lì si è accorto quanto lei fosse già presa da Andrea e quindi, ha permesso che la giovane andasse dal tronista, per proseguire il loro percorso insieme. Proprio Zelletta inoltre, ha avuto modo di andarla a trovare in villa, per guardare i suoi occhi e notare se ci fosse interesse o meno. Da quel momento il loro cammino è proseguito in maniera lineare, fianco a fianco nonostante la “distanza” fino alla scelta finale. I due protagonisti del dating show, hanno avuto subito modo di confidarsi con il pubblico, scegliendo le pagine del Magazine ufficiale.

Uomini e Donne, Andrea e Natalia: prima intervista di coppia

Andrea Zelletta esordisce, parlando della neo fidanzata: “La prima volta che l’ho vista è stato un incontro che mi ha scosso. Ho trovato lei seduta e mi ha catturato” confessa. Per tutta risposta, anche Natalia ricambia lo stesso sentimento, raccontando le prime emozioni dopo averlo visto: “Quando l’ho visto la prima volta per me è stato un colpo di fulmine” . È stata l’ultima esterna in villa a chiarire la situazione al tronista di Uomini e Donne, che non ha avuto dubbi su chi scegliere al suo fianco come fidanzata ufficiale. “Ha spostato definitivamente l’ago della bilancia. Dopo la nostra esterna a Milano, qualcosa è cambiato, ma cercavo le ultime conferme”. Di questa esterna, ha parlato anche Klaudia di recente, confidando di avere capito proprio in quel momento, di non essere lei la scelta. Nel futuro di Andrea e Natalia ci sono già tanti impegni: “Lavoreremo, ci divertiremo e magari continueremo a viaggiare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA