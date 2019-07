Uomini e Donne/ Andrea Filomena e Alessandro Zarino tronisti? (Trono Classico)

Manca poco più di un mese all’inizio delle registrazioni della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne che, come sempre, cominceranno a fine agosto per poi essere trasmesse da metà settembre su canale 5 e i rumors su quelli che saranno i nuovi tronisti aumentano. In particolare, c’è molta attenzione sul trono maschile. Esattamente com’è accaduto negli scorsi anni, la redazione del programma di Maria De Filippi sarebbe intenzionata a puntare sui protagonisti di Temptation Island 2019 che hanno creato più dinamiche. In pole, infatti, non ci sarebbe solo Alessandro Cannataro che Very Inutil People considera il primo tronista della nuova stagione della versione classica del dating show, ma anche altri nomi. In particolare, sul web, circolano rumors secondo i quali sul trono potrebbero esserci Andrea Fiomena e Aessandro Zarino.

UOMINI E DONNE: ANDREA FILOMENA E ALESSANDRO ZARINO, DA TEMPTATION ISLAND AL TRONO CLASSICO?

Andrea Filomena e Alessandro Zarino sono stati i protagonisti delle prime quattro puntate di Temptation Island. Andrea ha partecipato al programma con la fidanzata Jessica Battistello che, sin dai primi giorni di permanenza all’interno del villaggio, ha provato interesse proprio per Alessandro Zarino. Come è noto, poi, Jessica ha chiuso la storia con Andrea per continuare a conoscere proprio il tentatore con il quale, però, non sarebbe nata alcuna storia. Motivo che potrebbe spingere la redazione di Uomini e Donne ad offrirgli il trono. Andrea, invece, è stato molto apprezzato dal pubblico femminile e la sua presenza sul trono sarebbe ben gradita. I due, dunque, da rivali, si ritroveranno seduti l’uno accanto all’altro sul trono di Uomini e Donne?

