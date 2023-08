Uomini e donne, Andrea Foriglio: “Mi sono sempre dedicato allo studio..”/ La svolta a “Il più bello d’Italia”

Uomini e donne, Andrea Foriglio diventa “Il più bello d’Italia”: il traguardo dopo il debutto TV

Dopo la popolarità raggiunta a Uomini e donne, all’esordio TV nello showbiz, Andrea Foriglio diventa “Il più bello d’Italia”.

Incoronato all’ambito titolo del contest aperto ad Alassio e condotto dalla madrina e dama storica al trono over, Veronica Ursida, Andrea Foriglio festeggia la sua rivincita personale dopo la “sconfitta in amore”. Reduce dall’uscita di scena dal trono classico di Uomini e donne, come corteggiatore non scelto dall’uscente tronista Nicole Santinelli, che ha preferito al suo posto il corteggiatore rivale Carlo, Andrea Foriglio condivide con il web su Instagram la felicità provata per il conseguimento del titolo di “Il più bello d’Italia”.

“Voglio raccontarvi una breve storia -esordisce nella caption del nuovo post pubblicato sul re dei social, l’osteopata, a margine del titolo conseguito dopo Uomini e donne-. Prima di farlo, riflettevo sul fatto che è proprio vero… è proprio vero che le cose belle, se volete che accadano, tenetele per voi, strette. Probabilmente i miei genitori quando vedranno questo post, rimarranno stupiti, come è successo altre volte, ma ormai

mi conoscono”. L’osteopata, poi, snocciola la travolgente emozione della vittoria conseguita a Il più bello d’Italia 2023, un contest che gli ha aperto un percorso di crescita personale inaspettato:

“Si, perché nemmeno loro sapevano nulla.

L’ho tenuto per me, fino alla fine, con tutti. Detto ciò, ve la racconto. Andrò veloce. Era un pomeriggio di metà primavera, quando casualmente conosco una persona che mi propone di partecipare al concorso: “Il più bello d’Italia”. Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni; mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, sul lavoro, sulla crescita personale, nel migliorare ogni giorno la mia persona, nel divulgare benessere e salute. Queste sono cose e abitudini che continuerò a mantenere sempre, fino alla fine dei miei giorni, per me sono sacre, fanno parte della vita che mi sono scelto, che mi sono

costruito da zero. Continuerò a svolgere, come ho sempre fatto con estrema professionalità, il mio lavoro, non cambierà assolutamente NULLA”.

E, in conclusione del messaggio, poi, Andrea Foriglio prosegue rivelando il cambio di mindset, che lo ha condotto al trionfo: “Ci ho dedicato la mia vita, sacrificando tante ma tante cose che non sto qui a spiegare. Il mio lavoro è TUTTO, la mia vita. Il resto è gioco. Senza dilungarmi troppo, mi prendo qualche giorno per pensarci, mille dubbi, pensieri… ma poi mi son detto: “Perché no?”. Vai e divertiti”. Quindi mi butto e decido di partecipare. Ieri sera c’è stata la finale ad Alassio, in Liguria. Ed eccomi qui. Il resto è storia. Ciao Mà, ciao Pà! Vi amo!”.

