Uomini e donne, Andrea Foriglio: “Succede a chi sceglie con la testa..”/ La bordata a Nicole Santinelli

Uomini e donne, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si lasciano: Andrea Foriglio rompe il silenzio

Anche nel mezzo della pausa dalle registrazioni TV, Uomini e donne é al centro del gossip, con il “triangolo” formato da Nicole Santinelli, Roberta Di Padua e Andrea Foriglio. Accade dopo la scelta della tronista uscente di Uomini e donne, Nicole Santinelli, che al termine del trono condotto in TV ha deciso di fare coppia fissa con Carlo Alberto Mancini, per poi lasciare quest’ultimo riducendolo in lacrime, pochi giorni dopo l’inizio della lovestory. In molti, tra i telespettatori attivi via social, sospettano che dietro la rottura tra i due ex Uomini e donne vi sia lo zampino di Andrea Foriglio, il corteggiatore non scelto da Nicole Santinelli e diretto rivale di Carlo, al trono classico. E al sospetto, tra gli altri sollevatisi online sul “triangolo”, via web, secondo cui lui abbia ripreso i contatti con Nicole al rientro alla vita reale dalla ricerca dell’amore intrapresa in TV, fino a provocare la rottura del momento, l’osteopata rompe il silenzio. L’occasione é una serie di dichiarazioni che Andrea Foriglio rilascia in confidenza con il popolo del web.

Andrea Foriglio non concede una seconda chance a Nicole Santinelli e…

“Vi faccio questo video per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto sulla questione -fa sapere tra una affermazione e l’altra, Andrea, nel rompere il silenzio social sul triangolo di Uomini e donne-. Premessa, non ho nulla contro Nicole, con me si è sempre comportata bene, è stata una signora e le voglio bene. Secondo me quello che le è successo è quello che succede alle persone che scelgono con la testa e non con il cuore”. Delle parole che suonerebbero come una bordata dell’osteopata a Nicole Santinelli. E mentre quest’ultima, ora, rivaluta il sentimento nutrito per lui, Andrea Foriglio ammette di non avere alcuna intenzione di passare come il ripiego dell’ex tronista: “Nella mia vita non sono mai stato la seconda scelta e non lo sarò nemmeno stavolta..”.

Insomma, sembra che Andrea non sia disposto a concedere la seconda chance a Nicole Santinelli, per un prosieguo della conoscenza intima avviatasi tra loro a Uomini e donne.

