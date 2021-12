Uomini e Donne/ Andrea Nicole e Ciprian: l’ex tronista rompe il silenzio

Il percorso di Andrea Nicole sul trono di Uomini e Donne è finito da diverse settimane. L’ex tronista ha concluso il proprio percorso scegliendo in modo anomalo Ciprian. Dopo aver trascorso la notte con lui, ha raccontato tutto alla redazione lasciando successivamente il programma insieme a Ciprian. Una scelta che ha fatto molto discutere e scatenato la reazione di Alessandro Verdolini che non ha nascosto la propria delusione. A distanza di giorni, Andrea Nicole è tornata sui social e, nel rispondere alle domande dei fan, ha svelato come sta procedendo la storia con Ciprian.

L’ex corteggiatore non ha mai convinto Gianni Sperti che non lo considerava sincero e, nel corso dell’ultima puntata di cui è stato protagonista insieme ha espresso dubbi sulla durata della storia. Andrea Nicole, però, cancella i dubbi dei fans raccontando alcuni dettagli del suo rapporto con Ciprian.

Andrea Nicole e Ciprian: la storia dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Andrea Nicole e Ciprian procede a gonfie vele. Sui social, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che Ciprian sta superando anche le sue aspettative. “Con Ciprian, giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta”, ha fatto sapere ai fan rispondendo alle loro curiosità.

L’ex tronista, inoltre, ha risposto anche a coloro che continuano a considerare Ciprian un falso. “In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace”, ha concluso l’ex tronista serena e felice della scelta fatta.

