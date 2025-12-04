"Ho voglia di…": così Natalia Paragoni annuncia la sua seconda gravidanza con Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di nuovo genitori, la dolce didascalia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio. L’annuncio è stato pubblicato sul loro profilo Instagram tramite un filmato, dove si vede il ragazzo mentre cucina numerose pietanze per la compagna, la quale esprime voglie tipiche di una donna incinta. “Amore, ho voglia di puntarelle”, dice lei, e poi continua con una lunga lista di desideri. La didascalia del post, svela poi l’arcano: “Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza“.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni attaccata sui social: "Pessimo esempio per tua figlia"/ Cos'è successo

I due ex Uomini e Donne hanno già una figlia di nome Ginevra, nata nell’estate del 2023. Nel corso della loro relazione hanno sempre confessato di voler essere dei genitori giovani, e così han fatto! Dopo il loro primo incontro nel 2019 durante il trono nel dating show di Maria De FIlippi, non si sono più lasciati e anzi, la loro è una delle storie d’amore più amate e seguite del programma. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non perdono occasione per condividere con il pubblico la loro quotidianità, ringraziando spesso i fan per la loro vicinanza.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni allarma i fan: "Mese tosto, non sto del tutto bene"/ Le parole su Zelletta

Natalia Paragoni incinta per la seconda volta, la reazione dei social

La famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si allarga ancora una volta! Dopo l’annuncio sui social ecco che sono arrivati tutti i commenti dei loro “colleghi” di Uomini e Donne, come Arianna Cirrincione che scrive: “Che bello!!! Auguri ragazzi“, Nilufar Addati: “Ma che bella notiziaaaaaa”, Teresa Langella: “Auguri Naty, auguri ragazzi”, e tanti altri! Nella copertina del post Natalia mostra l’ecografia del nascituro che verrà al mondo nel 2026. Oltretutto, nel video si vede una pancia già piuttosto pronunciata, il che ci fa pensare ad un’attesa più in là di quello che si penserebbe.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori-bis?/ L'indizio social che non sfugge ai fan!