Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori: nuova rivelazione/ Cos’è successo?

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni saranno presto genitori. I due si sono conosciuti ad Uomini e Donne, nel dating show condotto da Maria De Filippi, quando lui era tronista, con Ivan Gonzalez e non ha potuto far altro che scegliere la sua corteggiatrice Natalia. Andrea e la ragazza hanno effettuato progetti sin dall’inizio e la partecipazione di Zelletta al Grande Fratello Vip aveva intensificato maggiormente la loro relazione sentimentale. Non sono mancate le indiscrezioni sulla Paragoni, uscite nel corso della permanenza di Andrea nella casa più spiata d’Italia. Ma non hanno mai scalfito la love story con Zelletta che ha sempre contato sulla ragazza dandole fiducia.

A breve saranno in tre visto che sono otto mesi che Natalia è incinta. Entrambi condividono giornalmente la loro emozione in questo percorso che li condurrà al parto. Ieri sera, martedì 23 maggio 2023, chiacchierando sui social con i followers curiosi, Natalia Paragoni ha rivelato un dettaglio sulla figlia in arrivo, ovvero entrambi sono d’accordo nel darle il doppio cognome Zelletta-Paragoni. Il nome, invece, del bebè non è stato ancora svelato.

Qualche giorno fa, Natalia Paragoni, la compagna di Andrea Zelletta, ha fatto preoccupare i fan con una storia sul proprio account ufficiale Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato: “Mentre stavo facendo colazione e stavo scrivendo sotto il reel inizia ad uscire sangue dal naso”, in cui si è mostrata con un fazzoletto nel naso mentre guarda nella fotocamera del cellulare. “La mia felpa riuscirà a sopravvivere?” si è chiesta ironicamente Natalia.

Questa però, sembra non essere la prima volta per lei. Sembrerebbe, infatti, che dal primo mese di gravidanza, Natalia abbia questa reazione insolita, ossia la perdita di sangue dal naso. E la stessa sembra prenderla sportivamente. Di recente, infatti, la modella è volata a Ibiza per trascorrere alcuni giorni di relax con Andrea. Precisamente, i due ex volti del dating show condotto da Maria De Filippi si sono recati a Cala Bassa, una spiaggia dell’isola spagnola di Ibiza. I fan attendono trepidanti l’arrivo della piccola Zelletta-Paragoni che già da ora ha tanti follower che la sostengono.

