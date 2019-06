Uomini e Donne/ Andrea Zelletta pazzo d’amore per Natalia (Trono Classico)

Se potesse tornare indietro, Andrea Zelletta rifarebbe esattamente la stessa scelta perchè a distanza di poche settimane dalla conclusione della sua avventura sul trono classico di Uomini e Donne è sempre più innamorato della sua Natalia Paragoni che ha già portato in Puglia per farle conoscere parenti e amici. La coppia, pur non convivendo ancora ufficialmente, è diventata praticamente inseparabile. Andrea e Natalia, infatti, trascorrono insieme tutto il tempo che hanno a disposizione tra servizi fotografici, serate con amici e corse al supermercato per la spesa quotidiana. I due non hanno ancora fatto progetti per l’estate anche se, come ha rivelato Andrea ai fans, sicuramente si concederanno qualche giorno di mare in Puglia, dalla famiglia di lui. Nonostante sia impegnatissimo, tuttavia, Andrea continua ad avere un contatto diretto con i fans e, rispondendo alle loro domande su Instagram si è anche lasciato andare ad una dichiarazione per la sua dolce metà. “Quello che sto provando adesso non l’ho mai provato in tutta la mia vita”, ha spiegato il 25enne.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO, GIULIA CAVAGLIA’: “LA MIA FAMIGLIA ADORA MANUEL”

Procede a gonfie vele anche la storia d’amore di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano che, in un’intervista doppia rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, hanno raccontato i dettagli del momento magico che stanno vivendo. “È sorprendente scoprire ogni giorno quante cose ci accomunano. È bello svegliarsi accanto a Giulia al mattino e iniziare le giornate con il sorriso. Sto entrando a far parte della sua vita e lei della mia”, ha spiegato l’ex corteggiatore che ha sempre sperato di poter lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con Giulia. L’ex tronista, invece, si è spinta oltre rivelando anche il rapporto che Manuel ha instaurato con la sua famiglia: “Hanno fatto tutti il tifo per lui. Mia madre lo adora e lo stesso vale per mio padre. L’ho introdotto nella mia quotidianità come se fossimo fidanzati da molto più tempo e posso dire che averlo accanto a me mi rende felice. Ho dato a Manuel tutto il mio cuore. Sentivo un groviglio di sensazioni nello stomaco. Avevo già tante cose in mente e non vedevo l’ora di viverle”, ha concluso non nascondendo la propria felicità.

