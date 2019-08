UOMINI E DONNE/ Andrea Zelletta sbotta: “si fingono me…” (Trono Classico)

Andrea Zelletta sta trascorrendo un’estate serena all’insegna dell’amore con Natalia Paragoni e degli impegni di lavoro. Tra una giornata al mare e l’altra, infatti, l’ex tronista sta girando l’Italia partecipando ad alcune serate in discoteca ed è proprio in merito a questo argomento che l’ex tronista di Uomini e Donne ha perso la pazienza lasciandosi andare ad un duro sfogo su Instagram. Andrea, negli scorsi giorni, avrebbe dovuto partecipare ad una serata che, però, è saltata per motivi che non ha svelato. Nonostante la serata sia stata annullata, però, fino all’ultimo, un gruppo di persone ha ribadito ai fans la presenza di Andrea spacciandosi proprio per l’ex tronista. “Ci tenevo – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne – a mandare questo messaggio un po’ a tutti quelli che mi stavano scrivendo per quanto riguarda la serata di stasera a Giardini-Naxos. Io non ci sarò, non per mia volontà, assolutamente”.

UOMINI E DONNE ANDREA ZELLETTA: “SI FINGONO ME E…”

Lo sfogo di Andrea Zelletta, poi, è andato avanti. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha puntato il dito contro chi continua a spacciarsi per lui. “Mi stanno scrivendo in tanti – ha poi proseguito – che sono ancora sulla locandina […] ma io, ragazzi, sono in montagna, lo potete vedere; non arriverò ai Giardini Naxos, ripeto non per mia volontà, perché mi avrebbe fatto assolutamente piacere essere lì… mi avrebbe fatto assolutamente piacere essere lì. Mi hanno detto che ci sono dei gruppi dell’evento dove alcune persone che si fingono me scrivendo che io ci sarò. Ma io, ragazzi, non sono in nessun gruppo, non sto rispondendo a nessun gruppo dell’evento… Volevo comunicarvi questo… Mi dispiace non esserci, però, ahimè, è così”, ha concluso l’ex tronista mostrando tutta la sua amrezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA