Uomini e donne, Aneta dimentica Armando con Diego/ La coppia esce dallo studio

Uomini e donne, le anticipazioni tv: Aneta esce dallo studio in coppia con Diego: Armando diventa un ricordo

Dopo la puntata mancata in occasione della giornata del 25 aprile 2022, in cui è ricorsa la Festa della liberazione, Uomini e donne ( condotto da Maria De Filippi) rinnova il suo consuetudinario appuntamento giornaliero in tv con una nuova puntata, che si preannuncia ricca ci novità e colpi di scena al cardiopalmo. Tra questi, come svelano le anticipazioni tv riprese da Il vicolo delle news, al trono over la dama Aneta Buchtova decide di concedere l’esclusiva a Diego Tavani, ex flirt di Ida Platano. La coppia, infatti, lascia lo studio dopo la dichiarazione d’amore, allo scopo di continuare a viversi nella vita di tutti i giorni e lontano dai riflettori della tv. La coppia non nasconde di essere molto legata, dopo una prima fase di conoscenza intima che i due piccioncini hanno avviato in un breve lasso di tempo dinanzi alle telecamere della tv, per poi scoprirsi ad un certo punto, nelle ultime settimane, legati nel profondo. Ed è così per Aneta che Armando Incarnato, altro storico ex flirt di Ida Platano nonché ex flirt della prima diventa solo un ricordo per la dama uscente, che quindi volta pagina in amore, al fianco di Diego.

Spoiler tv di Uomini e donne: novità e risvolti anche al trono classico per la tronista Veronica Rimondi

Tra le altre anticipazioni e curiosità dei nuovi appuntamenti tv di Uomini e donne in arrivo su Canale 5, stando agli spoiler relativi alla nuova registrazione del dating-show avvenuta venerdì 22 aprile, Ida Platano si rivela grande assente in studio. L’ex storico della dama, Riccardo Guarnieri, chiude la sua frequentazione con Maria Grazia. Sempre al trono over, Alessandro Vicinanza accoglie a braccia aperte una nuova pretendente, che lui decide di confermare in studio. Nessuno spazio tv per il tronista in carica al trono classico, Luca Salatino. Novità importanti invece per la tronista in carica al trono classico, Veronica Rimondi: la giovane esce in esterna con Andrea, scatenando il risentimento avverso dell’altro pretendente, Matteo.

