Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sposano: annunciata la data: 31 luglio 2025

Sono una delle coppie più apprezzate e longeve nate all’interno di Uomini e Donne e dopo anni di relazione e convivenza adesso hanno annunciato il loro matrimonio: Angela Caloisi e Paolo Crivellinn si sposano! Ad annunciarlo è stata la stessa coppia con un post condiviso su Instagram, a corredo di un carosello di loro foto i due hanno scritto: “Save the date 31/07” E dunque è ufficiale la data di quando si sposano Angela Caloisi e Paolo Crivellin di Uomini e Donne è il 31 luglio 2025. I due giovani non ha fornito ulteriori dettagli sulle nozze. Tuttavia, in passato, non hanno mai nascosto la loro intenzione di sposarsi.

Qualche mese fa, infatti, la coppia aveva annunciato nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, il grande passo del matrimonio. Paolo Crivellin si era sbilanciato sulla proposta di nozze: “La proposta ad Angela mi ero preparato tutto un discorso ma ho balbettato mentre glielo dicevo.” Angela Caloisi, invece, era stata più dettagliata su location e data del matrimonio: “Sicuramente ci sposeremo questa estate, abbiamo due opzioni…quando abbiamo fatto la lista degli invitati io avevo due pagine, lui un pezzettino. È probabile che saremo in Toscana, una via di mezzo.”

Quando si sposano Angela Caloisi e Paolo Crivellin: dal colpo di fulmine a Uomini e Donne al matrimonio

La storia d’amore di Angela Caloisi e Paolo Crivellin è iniziata con un colpo di fulmine a Uomini e Donne. I due si sono innamorati subito l’uno dell’altra ed hanno lasciato il programma per viversi la loro storia al di fuori dalle telecamere. Ed è nella loro quotidianità che il loro amore è cresciuto, documentato sui social e diventato un punto di riferimento per chi crede nell’amore vero e duraturo. Adesso, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno annunciato la data del loro matrimonio: si sposano il 31 luglio 2025 in una location da sogno in Toscana. La cerimonia sarà curata nel minimo dettaglio e cresce l’attesa per quello che sicuramente sarà un evento romantico e indimenticabile.

