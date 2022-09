Uomini e Donne, Angela Caloisi fa cadere l’anello nel canale a Venezia/ “Lo ha preso Basciano e…”

Angela Caloisi, il suo anello cade nel canale a Venezia: il video la mostra senza parole

Angela Caloisi è nota per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. Il suo percorso è stato uno dei più amati dal pubblico del dating show. Il tronista Paolo Crivellin l’ha scelta e da quel momento la coppia non si è più separata; alla fine è arrivato anche il matrimonio e, dunque, l’anello.

A proposito di questo, anche Angela Caloisi, come molte altre influencer, è stata invitata a presiedere al Festival del Cinema di Venezia. Proprio mentre scendeva dalla barca, il suo anello è caduto nel canale. Il video la mostra senza parole per lo spiacevole evento e, ovviamente, subito dopo sono partitici i commenti sarcastici: “La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia”. Ecco il video:

La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storiapic.twitter.com/EK7xT3GcLV — Paola. (@Iperborea_) September 9, 2022

Dopo lo spiacevole evento di Angela Caloisi, gli utenti hanno cominciato ad ironizzare su Alessandro Basciano e la proposta di matrimonio alla Codegoni proprio a Venezia. L’ex gieffino è stato criticato per il suo gesto da Karina Cascella.

Sui social l’ex opinionista tuona: “Oggi l’amore non si custodisce, ma si esibisce. Sempre più sconcertata. So che questi due ragazzi sono molto amati e sono molto carini devo dire, come tanti ragazzi giovani e belli che si fidanzano e vivono il momento del resto. Però io credo che per certi versi si stia perdendo quello che è il vero significato della parola ‘Amore’. O comunque sia, la spettacolarizzazione ci può anche stare, ma in un contesto diverso magari… Ricordo Fedez inginocchiato su di un palco. Però era il suo palco, il suo

pubblico, l’attenzione era per lui e lui la trasferì completamente sulla sua amata, chiedendole la mano. Quella era ed è una favola. Per me tutto il resto è una brutta copia. Non me ne vogliate ma sul tappeto rosso a Venezia così, dico molto triste e molto a favore di camera”.

