Uomini e Donne/ Angela Nasti: “con Alessio non è mai iniziata” (Trono Classico)

Dopo settimane di rumors e mezze verità, è finalmente arrivato il giorno che i fans del trono classico di Uomini e Donne stavano aspettando. WittyTv, infatti, è pronto a pubblicare le interviste inedite realizzate ad Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano in cui le due ex troniste e gli ex corteggiatori raccontano la propria verità su quanto accaduto. Le scelte di Angela e Giulia, infatti, si sono rivelate infelici. La Nasti ha detto addio ad Alessio dopo dieci giorni e, successivamente, ha ritrovato l’amore accanto al caciatore Kevin Bonifazi. Giulia, invece, ha lasciato Manuel dopo il viaggio di quest’ultimo ad Ibiza in seguito al quale sono emerse indiscrezioni in merito ad un suo presunto tradimento. Oggi, Angela, Giulia, Manuel e Alessio sono tornati alle rispettive vite, ma la redazione di Uomini e Donne ha deciso di raccontare tutta la verità al pubblico.

UOMINI E DONNE: ANGELA NASTI CONTRO ALESSIO CAMPOLI: “LA STORIA NON E’ MAI INIZIATA”

E’ una Angela Nasti sicura e determinata quella che parla ai microfoni di WittyTv come mostra il video di pochi secondi pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne. L’ex tronista napoletana non ci sta a passare per la ragazza che ha preso in giro Alessio Campoli, scelto al termine di un lungo percorso e, di fronte a chi la accusa di essersi immediatamente consolata con Bonifazi, mette i puntini sulle “i”. “Io non posso neppure dire che è finita perché per me non è mai iniziata” – afferma mentre Alessio si difende affermando – “Io non posso neppure dire che è finita perché per me non è mai iniziata“. Scintille anche tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Nello stesso video, infatti, l’ex tronista piemontese sbotta: “Io se vengo tradita lascio, cornuta e contenta non ci sto“. Manuel ha replicato: “Io sono buono e caro, ma non di certo stupido“. Cosa avrà voluto dire?





