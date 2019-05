Uomini e Donne/ Angela Nasti sceglie Alessio? Lui: “Non mi arrendo” (Trono Classico)

Nell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, Angela Nasti ha avuto un fortissimo litigio con Alessio Campoli. Il corteggiatore è convinto che la scelta della tronista ricadrà su Luca Daffré. Il gesto di rifiutargli un bacio e di darne molti, invece, al rivale, ha portato Alessio a comprendere che l’interesse di Angela per Luca fosse più forte e a fargli lasciare lo studio. Angela è comunque riuscita a fargli capire che, nonostante l’apparenza, la scelta non c’è ancora. Pur avendo deciso di tornare, Alessio ammette però di essere convinto di non essere la scelta. “Sinceramente, al momento, vorrei chiudere qui questo capitolo.” fa sapere alle pagine del magazine di Uomini e Donne, dove aggiunge “Non so come vadano le loro esterne nel complesso, ma quei tre minuti che sono stati mandati in onda mi sono bastati per vedere troppa complicità tra lei e Luca”.

ALESSIO CAMPOLI: “NON MI ARRENDO CON ANGELA”

Eppure, nonostante quanto accaduto nell’ultima puntata del trono Classico di Uomini e Donne, Alessio Campoli ha deciso di rimanere in studio e arrivare alla fine di questo percorso. Ne spiega le motivazioni nel corso dell’intervista: “Probabilmente se abbandonassi il programma, per quanto io sia motivato a farlo, un domani potrei pentirmene.” E aggiunge: “Nella mia vita mi sono sempre messo in gioco e ho rischiato, anche a costo di fare gesti fuori dal comune. Voglio vivermi le emozioni fino all’ultimo secondo.” Alessio dichiara di aver messo tutto se stesso e di non aver mai finto con Angela: “non mi sono costruito un personaggio, non ho preparato un copione. E alla fine penso che, se sono arrivato fino a qua, è solo per come sono” conclude.

