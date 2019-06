Uomini e Donne/ Angela: “Stanca di giustificarmi, coscienza pulita!” (Trono Classico)

Angela Nasti ha chiuso la sua storia con Alessio Campoli perché frequenta un altro? Questa è l’indiscrezione che sta rimbalzando in queste ore. Al chiacchiericcio degli ultimi tempi, ha risposto proprio la diretta interessata. “Sono veramente stanca di dovermi continuare a giustificare sulla base del NULLA”, ha esordito alterata l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. “Per la seconda volta, ho la coscienza più che pulita – ha aggiunto -. Ma non si può combattere contro chi cerca di infangarmi sempre e comunque”. Successivamente, la Nasti ha chiarito il suo rapporto con Guido Grimaldi, colui che è stato già apostrofato come il suo nuovo flirt “segreto”. “Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip. Ed è assurdo come in questo mondo si creino dei polveroni in cui uno si trova all’interno senza capire il perché…. FINE”. In queste ultime ore, molti ex protagonisti del dating show hanno raccontato il loro punto di vista sulla vicenda, esprimendo i loro pareri.

Uomini e Donne, Angela Nasti ancora sotto accusa

Recentemente, anche Luigi Mastroianni aveva espresso il suo punto di vista su Angela Nasti e Alessio Campoli. “Penso che sia Alessio che Angela siano due bravi ragazzi e che nessuno ha ingannato nessuno, semplicemente non ha funzionato. E ci può stare. Magari conosci una persona nella sua interezza al di fuori del programma, magari non è riuscita a essere se stessa a 360 gradi davanti alla telecamera”. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, è stato preso in giro da Sara Affi Fella, protagonista di una truffa ai danni della redazione che il popolo social, ha tirato nuovamente in mezzo con il “caso” Nasti. Angela, in riferimento alla ricciolina tutto pepe ed i paragoni, aveva dichiarato tra le pagine del Magazine ufficiale della trasmissione: “Vengo paragonata ad una persona che non voglio nominare, a una ragazza che nella sua esperienza all’interno del programma ha combinato disastri. Io con tutto questo non c’entro nulla”.

