Uomini e Donne, Angelo Perla: "Ecco perché ho abbandonato il trono di Tina Cipollari", svelato il vero motivo e c'entra una lei...

Angelo Perla fa chiarezza sull’addio di Uomini e Donne: “Ecco perché ho abbandonato il Trono di Tina Cipollari”

Una delle novità più eclatanti dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stata il trono di Tina Cipollari. Quest’ultima si è messa in gioco nel dating show di Canale5 ma ben presto si è capito che il vero motivo della sua partecipazione non era incontrare l’uomo della sua vita ma divertirsi e divertire il pubblico trasformando il suo trono in un vero e proprio show tra viaggi, regali costosi e cene in ristoranti stellati. E tra i suoi corteggiatori hanno spiccato Cosimo Dadorante ed Angelo Perla ma mentre con il primo è nata una sincera amicizia, il secondo ha abbandonato subito il programma.

A distanza di mesi dal suo addio ad Uomini e Donne, Angelo Perla ha rotto il silenzio ed ha rivelato perché ha abbandonato il trono di Tina Cipollari, quali sono stati i reali motivi che l’hanno spinto a tale scelta. All’epoca disse che era alla ricerca dell’amore, che era convinto che la Cipollari cercasse l’uomo della sua vita e che non aveva capito, invece, che il trono dell’opinionista non era un vero e proprio trono ma una sorta di show. Tuttavia nel frattempo è emerso che già all’epoca Angelo avesse una fidanzata e che forse è stata proprio lei il motivo principale della sua scelta.

Uomini e Donne, Angelo Perla svela perché ha lasciato il trono di Tina Cipollari: c’entra una lei

E scendendo nel dettaglio con dei video su Tik Tok e dei successivi commenti Angelo Perla ha svelato perché ha lasciato il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne. “Molti mi chiedono perché ho abbandonato il trono di Tina. Una ragione è lui”, ha scritto l’ex corteggiatore sui social mostrando la foto del suo cangnolone, e successivamente ha aggiunto: “Una è lei. Noi”. postando una foto insieme alla compagna. Angelo Perla ha confessato di essere fidanzato da tempo, poi la loro storia ha subito degli alti e bassi, degli errori e delle battute d’arresto ed i due si sono lasciati. In quel periodo Perla ha deciso di partecipare al dating show come corteggiatore di Tina perché incuriosito da una donna forte e di carattere come lei. In quel momento voleva davvero innamorarsi e vivere una storia e non aveva capito se il Trono fosse reale o solo un gioco. Successivamente, però, capendo di essere ancora innamorato della sua ex, ha preferito lasciare il programma ed adesso è felice accanto alla sua compagna.