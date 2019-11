Uomini e Donne/ Anna Tedesco, frecciatina a Samuel? “Devo smetterla…” (Trono Over)

Anna Tedesco è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per cercare l’amore. La bellissima dama pensava di poter costruire qualcosa con Samuel Baiocchi, tornato a sua volta in trasmissione per lo stesso motivo. Dopo tre appuntamenti e tre baci, però, qualcosa non ha funzionato e il cavaliere, non ricevendo la passionalità che si aspettava, ha preferito chiudere. Una decisione che Anna ha accettato anche se sui social si è lasciata andare ad uno sfogo che sembra una frecciatina proprio nei confronti di Samuel. “La lezione più importante é, che devo smettere di cercare il buono dentro qualcuno che non lo possiede, è puro spreco. Perché, come dice il proverbio, “chi nasce tondo non può morir quadrato” e se un’anima non ce l’ha nessuno potrà trovarla, anche se ci investe tutto il suo cuore. Inutile insistere, inutile pretendere. Il bene sgorga da chi ha un cuore e tutta quella fatica nel cercare di estrarre amore dove non c’è è solo è unicamente perdita di tempo e vita”, scrive la Tedesco ricevendo la solidarietà dei followers. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE TRONO OVER: L’AMORE DI VERONICA URSIDA

Tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne che si stanno mettendo in luce c’è sicuramente Veronica Ursida che, con la sua bellezza, si è fatta notare sin dalla prima puntata. La dama sta uscendo da diverse settimane con Armando Incarnato con cui, però, non c’è stato neanche un bacio. Prima di lasciarsi andare, infatti, Veronica ha bisogno di sentire di potersi fidare dell’uomo che ha accanto, cosa che, per il momento, non è ancora accaduta. In attesa di trovare l’amore di un uomo, la Ursida si gode quello del suo vero ed unico grande amore ovvero quello del figlio. “La ragione della mia vita”, scrive la bellissima dama su Instagram sotto una foto in cui coccola il suo bambino. Molto apprezzata dai followers, Veronica riuscirà a trovare il principe azzurro?





