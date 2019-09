Uomini e Donne/ Anna Tedesco torna in studio, le motivazioni (Trono Over)

Grande attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne. Lunedì 16 settembre, si ripartirà alla grande proprio con il trono over. Anche per questo motivo, le registrazioni hanno già avuto inizio e proprio ieri, presso gli Studi Elios di Roma, si è registrata la seconda puntata con protagonisti dame e cavalieri. Ovviamente, presenti anche Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, per uno spaccato televisivo che ha visto protagonista la burrosa opinionista, ma di questo, vi parleremo ampiamente in un focus a parte. Partiamo quindi, con le anticipazioni generali gentilmente offerte in rete dalle valide talpe del VicoloDelleNews. Gemma Galgani ha avuto modo di riaprire le dinamiche degli amici senior, confidando di avere già liquidato Cristiano, accorso da lei per farle la corte e rubarle il cuore. La dama torinese in compenso, ha avuto modo di recuperare immediatamente la situazione, lasciando il numero a ben tre protagonisti del parterre maschile: Pietro, Jeanpierre e Gianfranco. Con il primo si sono incontrati a Napoli ma, a parte qualche abbraccio non è successo nulla di che. Con gli altri due si vedrà in settimana in quel di Torino.

Uomini e Donne Over, Anna Tedesco torna in studio

Nel parterre femminile, Gianni Sperti ha notato un piacevole ritorno. Lei è Anna Tedesco, bionda dama molto discussa in passato specie per la sua particolare amicizia con Giorgio Manetti. Ed è proprio di questo che si è discusso durante la registrazione del trono over di Uomini e Donne. La dama ha confessato di non volere perdere del tempo questa volta, ma di essere presente in studio per trovare l’anima gemella. Si è già sentita con un signore che si sente contemporaneamente anche con Barbara De Santi. Questo spoiler, nonostante sia piccolo, potrà creare già la giusta attesa visto che, le protagoniste potrebbero regalarci future sorprese. Proprio lo scorso gennaio, la Tedesco si era raccontata in esclusiva a SuperGuidaTV, affermando il vero motivo che l’avrebbe spinta ad abbandonare il programma. “Per me è stata determinante la frase ‘Amica di letto’, che ha fatto male non solo a me, ma anche alla mia famiglia e soprattutto a mio figlio. Quando è venuta quella persona che ha segnalato che tra me e Giorgio c’erano stati alcuni baci, lì ho capito che eravamo arrivati alla frutta. Se ci fosse stato, io l’avrei detto tranquillamente (…) Ho abbandonato per salvaguardare la mia dignità e la mia immagine di donna schietta e onesta”.

