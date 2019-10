Uomini e Donne/ Anna VS Gemma: “Se Giorgio non ti ha voluta…” (trono over)

Ieri pomeriggio è andata in onda la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, con protagonisti dame e cavalieri alle prese con una sfilata particolarmente infuocata che ha visto scontrarsi Gemma Galgani con Anna Tedesco. “Giorgio non ti ha più voluta e non per colpa mia”. È l’attacco che Anna ha voluto rivolgere a Gemma durante un loro confronto particolarmente accesso. A seguito della sfilata in jeans della dama torinese, l’altra frequentatrice del salotto di Maria De Filippi l’ha attaccata continuando una vecchia discussione di almeno un paio di anni addietro. Secondo Gemma, Anna sarebbe uscita col suo ex compagno Giorgio che al momento avrebbe un’altra relazione con una nuova compagna. Una versione dei fatti, questa, energicamente smentita dalla Tedesco che è passata anche al contrattacco: “Quando mi vedi parli sempre di Giorgio, la devi smettere. Tra noi due non c’è stato nulla”. A intromettersi nella discussione, anche l’opinionista Gianni Sperti che ha preso le difese della dama torinese: “Non capisco perché ti arrabbi così tanto quando Gemma parla di Giorgio, se lei vuole ne può parlare anche per altri dieci anni”.

Uomini e Donne Over: ecco cosa è successo ieri

Nel frattempo, nel corso della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, è arrivata anche una giovane dama bresciana: Debora Migliorati, ex assessore a Milzano che si è proposta per Armando Incarnato. “Arrivo dalla provincia di Brescia e sono un’imprenditrice del settore siderurgico, ho origini agresti di cui vado molto fiera”. Durante la presentazione la donna ha voluto precisare: “Evito al momento di raccontare la mia vita perché abbastanza tragica altrimenti Gemma inizia a piangere e non finisce più, magari rimandiamo a step”. Il cavaliere però, particolarmente implicato con Ida Platano, ha fatto un passo indietro: “Sei una bellissima donna, una donna di cultura”. Ma ha poi aggiunto “Mi trovo in una situazione particolare. Non me la sento di intraprendere un’altra conoscenza. Non è per te, è il momento che è sbagliato”. I protagonisti del trono over torneranno puntualmente lunedì pomeriggio, a partire dalle 14.45.

