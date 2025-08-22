Uomini e Donne, annunciato il primo tronista uffciale: è un ex volto di Temptation Island 2025! Ecco chi è: il single più amato e acclamato

Manca poco al ritorno dello storico dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne tornerà in onda a partire da lunedì 22 settembre 2025 mentre nei prossimi giorni si terranno le prime registrazioni e si scoprirà chi saranno i nuovi tronisti per la prossima stagione. In questi giorni sono uscite molte indiscrezioni rilanciate da vari siti e magazine. E come ogni anno anche ex volti di Temptation Island 2025 erano in lizza per il ruolo.

Ed adesso il sito di Davide Maggio ha annunciato in anteprima il primo tronista di Uomini e Donne, manca ancora l’ufficialità ma il sito dà per certa la sua partecipazione, di chi si tratta? Dell’ex tentatore di Temptation Island 2025 Flavio che a settembre rivedremo in una nuova veste nel dating show. In questi giorni sono stati tanti i nomi degli ex volti del reality in lizza per partecipare al dating show, da Sarah Esposito che ha concluso la sua storia d’amore con Valerio Ciaffaroni a Rosario Guglielmi che, troncata la relazione con Lucia Ilardo, sembrava pronto a rimettersi in gioco nel programma.

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne, lo scoop bomba: chi è l’ex tentatore di Temptation Island 2025

Il nome più forte e gettonato come nuovo tronista di Uomini e Donne, tuttavia, sin dall’inizio è stato quello di Flavio Ubirti ed i rumors della vigilia sono stati confermati. Il sito riporta nel dettaglio: “Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne. ‘Promozione’ per Flavio Ubirti, il tentatore più richiesto nell’ultima edizione del reality estivo di Canale 5. Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre.”



Nel reality dei sentimenti il bel Flavio si era sin da subito fatto notare conquistando tutte le fidanzate ed anche le telespettatrici, ed i telespettatori, da casa. Durante il suo percorso si è avvicinato molto alla fidanzata Denise Rossi ma la loro conoscenza non si è mai trasformata in un vero e proprio flirt o relazione. Single e acclamato con un fisico statutario e muscoloso il bel Flavio aveva tutto le carte in regola per ambire al trono della trasmissione di Maria De Filippi ed adesso Davide Maggio ha annunciato che così sarà!