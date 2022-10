Uomini e donne anticipazioni 3 ottobre 2022/ Pinuccia una furia esce di scena, Riccardo e Ida é finita

Uomini e donne, le anticipazioni 3 ottobre: il trono over é in fiamme, Pinuccia esce dalla trasmissione?

Anche in data odierna 3 ottobre 2022 torna il consuetudinario appuntamento pomeridiano di Uomini e donne, le cui anticipazioni TV vedono in apertura Pinuccia finire al centro di un nuovo scontro con Tina Cipollari con tanto di una conseguente “uscita di scena” della dama, ma non solo. Il trono over di Uomini e donne, quindi, riparte dallo spazio TV dedicato alla dama di Vigevano, la quale, reduce dalla rottura con il cavaliere Alessandro, seguita all’ammissione del cavaliere di non voler andare oltre l’amicizia nel loro rapporto, ha avviato la frequentazione intima con altri pretendenti.

In puntata a Uomini e Donne viene quindi fatta luce su un incontro di Pinuccia con un altro cavaliere, a margine del quale l’uomo si palesa intento a chiudere i rapporti con la dama, per via di alcuni atteggiamenti di lei. Particolari che spingono l’opinionista Tina Cipollari a scagliarsi ancora una volta contro Pinuccia. Il risultato? La dama di Vigevano non riesce a ingoiare il rospo dell’ennesimo attacco a Uomini e donne, tanto da uscire di scena in un apparente stato di collera. Che la dama over voglia abbandonare in definitiva la trasmissione? Nel frattempo, anche un’altra dama veterana del trono over é pronta a rubare la scena a tutti gli altri protagonisti del parterre di Uomini e donne, parliamo di Ida Platano.

Ida Platano catalizza le attenzioni di Riccardo Guarnieri: il ritorno di fiamma é vicino a Uomini e donne?

La dama bresciana, reduce dal blocco inferto via WhatsApp e social all’ormai storico ex Riccardo Guarnieri, si palesa intenta a proseguire la sua ricerca dell’amore a Uomini e donne, seppur palesandosi all’apparenza non del tutto incurante al ricordo del tarantino e alla presenza dell’ex rivale in amore, Roberta Di Padua. Ida Platano racconta in puntata, tuttavia, delle conoscenze avviate con due nuovi pretendenti del trono over. Nel mezzo, però, interviene Riccardo Guarnieri, che finisce per indispettire uno dei neo corteggiatori dell’ex fino ad accendere un nuovo acceso dibattito in studio. Segno, forse, che la fiamma tra Ida e Riccardo non si sia mai spenta?

