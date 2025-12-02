Uomini e Donne, anticipazione registrazione 2 dicembre 2025 Flavio Ubirti pronto alla scelta? Gemma Galgani in crisi

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 2 dicembre 2025: ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Mario Lenti?

Cosa succederà nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, martedì 2 dicembre? Ieri è successo di tutto e dunque cresce l’attesa per sapere come si evolveranno le vicende dei protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico del dating show. Si parte con Gemma Galgani, assoluta protagonista in questi giorni, dopo aver deciso di interrompere con Antonio e Roberto sta conoscendo un nuovo cavaliere: Ciro. Tuttavia a metterla in crisi è stato Mario Lenti.

Il cavaliere ieri ha inviato a ballare la storica dama e dopo aver ballato un lento e proprio durante il ballo, Mario Lenti ha fatto un avance a Gemma Galgani che è scoppiata a piangere e poi scappata dietro le quinte scatenando l’ironia di Tina Cipollari a tutti, però è parso ovvio un riavvicinamento con la dama. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Mario Lenti con Gemma Galgani? Le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione ci daranno ulteriori dettagli. Tuttavia in molti sono scettici, come Barbara De Santi che è intervenuta affermando che tempo addietro Mario le avrebbe confidato di non voler uscire con Gemma, lasciando intendere che il suo comportamento possa essere poco trasparente. Federico Mastrostefano, incece, sta conoscendo meglio due dame: Emanuela e Lucia ma per quest’ultima scende un nuovo cavaliere di nome Mauro.



Flavio Ubirti pronto alla scelta? Anticipazioni registrazione di oggi di Uomini e Donne

Se il Trono Over regala caos e colpi di scena, il Trono Classico non è da meno. Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scoprirà cosa succederà ai quattro tronisti ieri si è parlato di Sara Gaudenzi, che è sbottata contro i suoi due corteggiatori Marco e Jakub mentre Cristiana Anania ha baciato sia Federico Cotugno che Ernesto Passaro, oggi si parlerà degli altri due tronisti: Ciro Solimeno e Flavio Ubirti.

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Uomini e Donne sulla regstrazione di oggi 2 dicembre svelano che quest’ultimo sembra sempre più vicino a Martina Cardamone. E’ uscito con la corteggiatrice e tra loro c’è anche stato un bacio; il tronista, però, porterà in esterna anche Nicole Belloni e quest’ultima, dopo che il tronista si era lamentato minacciando di lasciare il trono, si è dichiarata innamorata e lo esorta a sbrigarsi a scegliere. Flavio Ubirti pronto alla scelta a Uomini e Donne?

