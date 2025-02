Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 3 febbraio 2025: sempre più in crisi il Trono di Francesca Sorrentino

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne anche oggi, lunedì 3 febbraio 2025, ed in attesa di scoprire dalle anticipazioni che cosa andrà in onda nelle prossime puntate è necessario fare un passo indietro e fare un punto sulla situazione dei vari personaggi sia del Trono Over che del Trono Classico. Innanzitutto è sempre più in crisi il Trono Classico di Francesca Sorrentino. La tronista nelle ultime settimane ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori: Gianmarco Meo e Gianluca Costantino ma il suo percorso procede tra mille alti e bassi.

La scorsa volta è scoppiato il caos con il suo corteggiatore Gianmarco Meo. Si è scoperto che quest’ultimo in passato ha sostenuto i provini come tronista del dating show e questo ha mandato su tutte le furie Francesca sempre più convinta che lui sia li più per le telecamere e la popolarità che non per conoscere realmente lei. E così tra Francesca e Gianmarco Meo c’è stata una violenta lite con il ragazzo che ha abbandonato lo studio e minacciato di lasciare il programma. Nel caos generale è intervenuta anche Tina Cipollari che ha cercato di convincerlo a non prendere decisioni affrettate e dettate dall’emotività. Cosa sceglierà di fare Gianmarco? Le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi potrebbero rivelarci ulteriori sviluppi.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2024: i Troni di Gianmarco Steri e Chiara entrano sempre più nel vivo

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scoprirà come precederanno i percorsi dei nuovi tronisti. Dopo essere sommerso da corteggiatrici, più di 100, Gianmarco Steri proseguirà la conoscenza con quattro ragazze: Liane, Ambra, Rachele ed Angelica, coloro che lo hanno colpito più di tutti, mentre altre ragazze si presenteranno per lui. Si scoprirà inoltre com’è andata l’esterna di Chiara con Matteo ed anche per lei scenderanno dei nuovi corteggiatori.

E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cosa succederà ai protagonisti del Trono Over, Claudia e Giorgio avranno superato i loro problemi e le loro incomprensioni o andranno incontro alla rottura definitiva? Per Gemma Galgani scenderà un nuovo cavaliere e chissà che finalmente non incontri l’uomo della sua vita, anche Barbara De Santi sta conoscendo dei nuovi cavalieri mentre Alessio e Francesca sono in piena crisi.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa succederà nelle prossime puntate?

Capitolo a parte è il Trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne che già promette scintille. La storica opinionista ha deciso di mettersi in gioco e cercare un uomo giusto per lei, attualmente sta conoscendo meglio Cosimo ma per arriveranno altri cavalieri. E tra dichiarazioni, battute e frecciate il suo trono ha già animato il clima nel dating show di Canale5.