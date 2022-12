Uomini e Donne, anticipazioni 1 dicembre/ Scontro tra Alice e Carola

Anticipazioni Uomini e Donne 1 dicembre: trono over o classico?

Oggi, giovedì 1° dicembre 2022, andrà in onda nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata? Nella puntata di ieri il cavaliere Biagio è tornato in studio dopo una lunga assenza. Ha iniziato a frequentare Silvia, ma lei non ha l’esclusiva: Biagio, infatti, non esclude di conoscere altre dame. Silvia, invece, non è intenzionata a conoscere altri cavalieri e per questo inizia a non fidarsi più di Biagio. Spazio anche a Riccardo Guarnieri che è stato protagonista di un acceso scontro con Gloria: il cavaliere non nutre un sentimento forte per la dama e non gli darebbe fastidio se lei uscisse con altri uomini. Desdemona è intervenuta criticando Riccardo e ha invitato Gloria a prendere le distanze dal cavaliere. Nonostante tutto Gloria ha detto di trovarsi bene con Riccardo e che preferirebbe avere l’esclusiva con lui.

Uomini e Donne: Federico N. tra Carola e Alice

Per quanto riguarda i protagonisti del trono classico, nella puntata di ieri Lavinia è andata in esterna con Alessio Campoli, non con Alessio Corvino (presente in studio). Cosa succederà nella puntata di oggi, giovedì 1 dicembre, di Uomini e Donne? Molto probabilmente si concluderà il discorso su Lavinia e i suoi due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. Spazio anche a Federico Nicotera: il tronista romano ha eliminato Lucrezia e ha deciso di concentrarsi solo su due corteggiatrici, Alice e Carola. Stando alle anticipazioni, il tronista ha portato in esterna Alice: i due hanno chiacchierato molto, ma il bacio non è scattato. In studio scintille tra Carola e Alice. Si parlerà anche del trono di Federico Dainese?

