Uomini e Donne/ Anticipazioni 1° febbraio: l’addio di Alessio e Claudia

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° febbraio

Puntata assolutamente imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 1° febbraio. Si riparte da Ida Platano e Mario Cusitore. Nella puntata trasmessa ieri, Ida, in preda ad una crisi, aveva lasciato lo studio in lacrime. Oggi, la tronista è nuovamente al suo posto e si confronta a distanza ancora con Mario sul quale continuano ad arrivare segnalazioni. Come svelano le anticipazioni, nella puntata di oggi, ci sarà un colpo di scena con Mario che decide di andare a prenderla per ballare insieme e i due, al centro dello studio, si baciano.

Si continua, poi, con Alessio e Claudia. I due, nonostante abbiano chiuso e abbiano provato a conoscere altre persone, sembrano ancora molto presi l’una dall’altro e, nella puntata in onda oggi, lui sorprenderà tutti scrivendole una lettera e chiedendole di andare a vivere con lui. Dopo dubbi e discussioni, i due lasceranno insieme il programma.

Il confronto tra Beatriz e Brando

Spazio, poi, al trono classico con Brando che non ha ancora una scelta e continua a dividersi tra Raffaella e Beatriz. Nell’ultima puntata in cui è stato al centro dello studio, Brando ha discusso con Beatriz che ha poi lasciato lo studio. Dopo un confronto con Raffaella, Brando ha seguito Beatriz e nella puntata in onda oggi, un filmato mostrerà cos’è accaduto tra i due.

I due, in esterna, si sono chiariti e si sono anche baciati. Un momento che scatena la reazione di Raffaella Scuotto che, convinta che Brando sia fortemente preso da Beatriz, decide di lasciare lo studio con Brando che, a sua volta, esce dallo studio per andare da lei e avere un chiarimento.

