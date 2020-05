Uomini e donne/ Anticipazioni 1 maggio: Giovanna e Sammy ai ferri corti?

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 1 MAGGIO

Ed eccoci pronti a gustarci (o sopportare) l’ultima puntata del pomeridiano improvvisato di Uomini e donne. In molti hanno apprezzato queste chat tra Gemma Galgani, Giovanna Abate e i loro corteggiatori e adesso non vedono l’ora di capire come andrà a finire, ma tanti altri hanno boicottato la trasmissione sicuri che sia la formula che la scelta della dama torinese fossero sbagliate. Rimane il fatto che anche oggi, 1 maggio, Uomini e donne tornerà in onda con gli ultimi momenti dedicati alle chat in attesa che da lunedì si torni in studio con “tutti gli ospiti” annunciati nel promo. Al momento non si capisce bene quello che succederà anche se la stessa Maria De Filippi ha annunciato che è il momento di permettere a Gemma e Giovanna di conoscere i loro corteggiatori ma seguendo tutte le restrizioni dell’ultimo DPCM, questo significa che saranno solo i romani o i laziali a poter essere presenti in studio?

SAMMY E GIOVANNA AI FERRI CORTI A UOMINI E DONNE?

Scopriremo solo lunedì come andrà a finire ma, intanto, nella puntata di oggi di Uomini e donne sembra che sia pronta ad esplodere la bomba tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. La tronista si è dimostrata davvero molto interessata al corteggiatore tanto da rimanerci male quando lui ha ammesso che, travolto da mille problemi in questo periodo sia personali che di lavoro, l’ha pensata davvero poco. A riguardo si è espresso il nuovo pupillo della tronista, l’Alchimista che ha stuzzicato il corteggiatore dicendosi certo che mentre Giovanna “è sotto un treno per lui”, Sammy pensa di essere in una puntata de “Il Segreto”. Solo oggi scopriremo quale sarà il seguito di questa frecciatina e quale sarà la reazione di entrambi i protagonisti.



