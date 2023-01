Uomini e Donne, anticipazioni 10 gennaio/ Nuovi scontri tra Paola e Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni 10 gennaio: trono over o classico?

Oggi, martedì 10 gennaio 2023, andrà in onda nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata? La puntata di ieri si è conclusa con l’acceso confronto tra Paola e Alessandro. I due sono usciti insieme per conoscersi meglio, ma in studio il cavaliere ha sminuito la serata trascorsa insieme: “C’è stato solo un bacio a stampo, non siamo andati oltre, non mi è sembrato giusto, perché voglio conoscere anche altre donne”. Paola ha lasciato lo studio in lacrime per poi smentire la versione di Alessandro: “Ci siamo conosciuti, abbiamo fatto l’amore. Avevo capito che non voleva dirlo, perché vuole conoscere le altre”. Tina Cipollari ha invitato le altre dame interessate ad Alessandro – Silvia, Gemma e Pamela – ad allontanarsi dal cavaliere: cosa decideranno di fare?

Uomini e donne/ Diretta 9 gennaio: la Redazione replica alle accuse

L’addio di Federico Dainese

La puntata di oggi, martedì 12 gennaio, di Uomini e Donne dovrebbe ripartire da dove si è interrotta quella di ieri: da Paola e Alessandro del trono Over. I due si riappacificheranno o chiuderanno, per sempre, la loro frequentazione? Ma soprattutto cosa deciderà di fare Gemma Galgani che ieri ha preso le difese del cavaliere? Spazio anche ai protagonisti del trono classico. Ricordiamo che nel corso delle ultime registrazione il tronista Federico Dainese ha deciso di lasciare il programma e di non fare la sua scelta. Il suo addio al programma andrà in onda questo pomeriggio? Oggi, probabilmente, si parlerà anche di Federico Nicotera, che sta conoscendo meglio Alice e Carola. La tronista Lavinia Mauro, invece, ha ristretto la rosa dei suoi corteggiatori ad Alessio Corvino e Alessio Campoli: chi dei due sarà la sua scelta?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne: Salvatore Di Carlo si fidanza dopo Teresa Cilia?/ Pizzicato con...Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti ci riprovano?/ "A Capodanno.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA